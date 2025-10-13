С начала года из Ленинградской области РФ выдворили почти 2 тысячи мигрантов

С начала года из Ленинградской области России выдворено более 1 тысячи 800 иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что среди нарушителей оказались как граждане ближнего зарубежья, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, так и мигранты из Египта, Камеруна, Ирана, Малави, Сомали, с Кубы и из других стран.

В основном иностранцев выдворяли из РФ за нарушение миграционного законодательства и отказ уехать из государства самостоятельно.

Судебные приставы доставили всех мигрантов в аэропорт Пулково, проводили их до пункта пропуска через границу и передали пограничникам. За незаконное нахождение в России их оштрафовали на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Вернуться в страну на законных основаниях эти граждане смогут не раньше, чем через три года, а кому-то запретили въезд на десять лет.