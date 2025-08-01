Мужчина замахивался камнем на проезжающие авто в Бишкеке

В сети появилось видео, на котором мужчина с камнем в руке замахивается на проезжающие мимо авто и пытается их остановить. Судя по кадрам, действия происходят на выезде с проспекта Чингиза Айтматова на улицу Льва Толстого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Мужчина выходит на дорогу перед авто, замахивается на них и о чем-то разговаривает с водителями. После он положил камень на дорогу вместе со своей барсеткой, которые переезжает машина. Через какое-то время мужчина подобрал барсетку и ушел по проезжей части в северном направлении по проспекту Айтматова.