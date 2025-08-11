14:31
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Происшествия

Поджег дом и избил мать. В Бишкеке задержан подозреваемый

Правоохранители задержали мужчину, разыскиваемого за избиение собственной матери и поджог дома. Об этом 24.kg сообщили в Главном управлении внутренних дел Чуйской области.

39-летнего Б.З. задержали сотрудники ОВД Чуйского района сегодня на территории Бишкека. Следственные мероприятия продолжаются, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 июля примерно в 21.00 в одном из домов села Ак-Бешим пьяный 39-летний Б.З. избил свою мать 64-летнюю Б.Б. В доме проживали втроем с отцом — 74-летним Б.А. Тогда женщину госпитализировали в территориальную больницу Токмака. Медики сообщили о случившемся в милицию.

Возбуждено дело по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Кроме того, установлено, что 4 июня 2025 года в доме произошел пожар. Факт зарегистрирован в ОВД Чуйского района, начата доследственная проверка. Следственно-оперативная группа установила, что возгорание произошло в одной из комнат дома, огонь оперативно потушили. В поджоге подозревают Б.З.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339165/
просмотров: 506
Версия для печати
Материалы по теме
Вовлекали девочек в занятие проституцией. Подозреваемая дала взятку милиционеру
Пятерых жителей «Кок-Жара», задержанных за перекрытие дороги, водворили в СИЗО
Продавал государственные земли в Кара-Суу. Мунарбека Сайпидинова доставили в КР
Чиновников по подозрению в незаконной продаже земель задержали в Чуйской области
С ножом в руках гонялся за девушкой. В Бишкеке задержали подозреваемого
Бывший секретарь суда Каракола задержан при получении 70 тысяч сомов
Мужчина замахивался камнем на проезжающие авто в Бишкеке
Бывшие депутаты ЖК подозреваются в захвате угольного месторождения в Нарыне
Милиционер прикрывал канал незаконной миграции в КР. Подозреваемых задержали
Подследственный дал 134 тысячи сомов следователю для закрытия дела в Бишкеке
Популярные новости
Эркина Мамбеталиева приговорили к&nbsp;девяти годам колонии строгого режима Эркина Мамбеталиева приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Пятерых жителей &laquo;Кок-Жара&raquo;, задержанных за&nbsp;перекрытие дороги, водворили в&nbsp;СИЗО Пятерых жителей «Кок-Жара», задержанных за перекрытие дороги, водворили в СИЗО
В&nbsp;городе&nbsp;Ош произошло землетрясение В городе Ош произошло землетрясение
В&nbsp;Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
14:21
Торговцы Ошского рынка протестуют против сноса торговых точек Торговцы Ошского рынка протестуют против сноса торговых...
14:15
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
13:49
Камчыбек Ташиев в Нарыне: Честность или тюрьма — жесткий ультиматум чиновникам
13:43
Село Таш-Добо четвертые сутки без воды из-за аварии на насосной станции
13:42
Оториноларингологи НЦОМиД повысили квалификацию в Москве