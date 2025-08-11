Поджег дом и избил мать. В Бишкеке задержан подозреваемый

Правоохранители задержали мужчину, разыскиваемого за избиение собственной матери и поджог дома. Об этом 24.kg сообщили в Главном управлении внутренних дел Чуйской области.

39-летнего Б.З. задержали сотрудники ОВД Чуйского района сегодня на территории Бишкека. Следственные мероприятия продолжаются, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 июля примерно в 21.00 в одном из домов села Ак-Бешим пьяный 39-летний Б.З. избил свою мать 64-летнюю Б.Б. В доме проживали втроем с отцом — 74-летним Б.А. Тогда женщину госпитализировали в территориальную больницу Токмака. Медики сообщили о случившемся в милицию.

Возбуждено дело по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Кроме того, установлено, что 4 июня 2025 года в доме произошел пожар. Факт зарегистрирован в ОВД Чуйского района, начата доследственная проверка. Следственно-оперативная группа установила, что возгорание произошло в одной из комнат дома, огонь оперативно потушили. В поджоге подозревают Б.З.