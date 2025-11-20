13:36
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Экономика

За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы

За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы. С инициативой выступает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. В ведомстве подготовили изменения в некоторые законодательные акты в сфере налогового администрирования. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Если поправки будут одобрены, то штрафы за ввоз товаров без документов из ЕАЭС в Кыргызстан могут удвоить.

Напомним, согласно действующей редакции Кодекса о правонарушениях, перемещение товаров из ЕАЭС в Кыргызстан без соответствующих документов карается штрафом в размере 10 тысяч сомов для физических лиц и 28 тысяч сомов для юрлиц.

Чиновники выступают за увеличение суммы штрафа для физлиц до 20 тысяч сомов, для юрлиц — до 65 тысяч сомов.

Цель — усилить ответственность за некоторые нарушения при ведении экономической деятельности.

Также предусмотрены штрафы за использование некорректных POS-терминалов и QR-оплаты. Бизнес предупреждают об ответственности за использование оборудования для безналичной оплаты, зарегистрированного на другое лицо или предназначенного для личных платежей. За повторное нарушение предполагается штрафовать частников и юрлица на 20 тысяч и 65 тысяч сомов соответственно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351598/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке временно закрыли ночной клуб. Нарушал общественный порядок
Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин
ЦИК оштрафовала двух кандидатов за нарушение правил агитации
Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
В Чуйской области стройкомпанию оштрафовали на 800 тысяч сомов
За три часа в Бишкеке водителей оштрафовали на 465 тысяч сомов
С начала года из Ленинградской области РФ выдворили почти 2 тысячи мигрантов
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана
Ужесточить правила, в том числе и для водителей с госномерами KG, хотят в России
Латвия ужесточает правила въезда в страну для иностранцев
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
До&nbsp;4&nbsp;тысяч автовозов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана застряли на&nbsp;российской границе До 4 тысяч автовозов из Кыргызстана и Казахстана застряли на российской границе
Бизнес
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
Кешбэк 5&nbsp;процентов по&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; для зарплатных клиентов BAKAI Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
20 ноября, четверг
13:15
ЮНИСЕФ открыл в Кыргызстане бизнес-совет для защиты прав детей ЮНИСЕФ открыл в Кыргызстане бизнес-совет для защиты пра...
12:53
Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» энергетике и транспорте
12:48
За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы
12:29
О расширении контактов деловых кругов Кыргызстана и Беларуси рассказал посол
12:27
В Бишкеке проходит большая выставка «Унгу Жол», посвященная кыргызской культуре