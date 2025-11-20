За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы. С инициативой выступает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. В ведомстве подготовили изменения в некоторые законодательные акты в сфере налогового администрирования. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Если поправки будут одобрены, то штрафы за ввоз товаров без документов из ЕАЭС в Кыргызстан могут удвоить.

Напомним, согласно действующей редакции Кодекса о правонарушениях, перемещение товаров из ЕАЭС в Кыргызстан без соответствующих документов карается штрафом в размере 10 тысяч сомов для физических лиц и 28 тысяч сомов для юрлиц.

Чиновники выступают за увеличение суммы штрафа для физлиц до 20 тысяч сомов, для юрлиц — до 65 тысяч сомов.

Цель — усилить ответственность за некоторые нарушения при ведении экономической деятельности.

Также предусмотрены штрафы за использование некорректных POS-терминалов и QR-оплаты. Бизнес предупреждают об ответственности за использование оборудования для безналичной оплаты, зарегистрированного на другое лицо или предназначенного для личных платежей. За повторное нарушение предполагается штрафовать частников и юрлица на 20 тысяч и 65 тысяч сомов соответственно.