Происшествия

В Бишкеке временно закрыли ночной клуб. Нарушал общественный порядок

Временно приостановили деятельность ночного клуба «Грув» из-за нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека.

По ее данным, такое решение принято в связи с регулярными нарушениями общественного порядка, о которых неоднократно сообщали жители, а также из соображений безопасности.

«Среди зафиксированных фактов — громкий шум в ночное время, правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, создание препятствий для местных жителей, а также случаи, представляющие угрозу безопасности дорожного движения. Руководству заведения неоднократно выносили предупреждения и устанавливали требования по соблюдению порядка. Однако, несмотря на принятые меры, ситуация не изменилась, жалобы продолжали поступать», — говорится в сообщении.

В связи с повторными нарушениями принято решение о временном прекращении деятельности клуба. В настоящее время работа заведения проверяется в установленном законом порядке, проводятся необходимые следственные мероприятия в отношении лиц, причастных к выявленным нарушениям.
