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Общество

Третья попытка. Сегодня пройдут выборы главы ДУМК: кто претендует на пост

Сегодня состоятся выборы верховного муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана.

На этот пост претендуют девять кандидатов — Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шукур Исмаилов, Нематилла Жээнбеков, Ниязали Арипов, Убайдулла Сарыбаев, Шакир Маматов, Сайдамир Джейналиев и Замир Ракиев.

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По некоторым данным, с высокой степенью вероятности ДУМК возглавит Замир Ракиев.

«Сегодня состоится курултай мусульман страны, на котором пройдет процедура голосования и утверждения нового муфтия», — сообщили в ДУМК.

Замир Ракиев родился 15 февраля 1978 года в селе Шамшы Кочкорского района. В 2017-2020 годы был заместителем муфтия Кыргызстана. С 2020-го является казы Бишкека.

Напомним, это третья попытка совета улемов выбрать нового главу ДУМК. Первый курултай мусульман Кыргызстана был запланирован на 5 апреля. Регистрация кандидатов на пост муфтия КР завершилась 17 марта. Но с 30 марта выборы муфтия были перенесены на 29 мая из-за давления на аттестационную комиссию.

21 мая у здания ДУМК прошел митинг против совета улемов. Акцию возглавлял советник министра сельского хозяйства и активный сторонник президента Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев. После акции совет улемов вновь заявил о давлении со стороны некоторых государственных служащих.

27 мая председатель совета улемов Абибилла Кадырбердиев неожиданно для многих подал в отставку. В тот же день на этот пост был избран Абдиманап Масалиев.

Совет улемов объявил новый конкурс на пост главы ДУМК, а курултай мусульман Кыргызстана, назначенный на конец мая, перенесли на 26 июня.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198986/
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