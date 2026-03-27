Власть

У главы Духовного управления мусульман Кыргызстана новый заместитель

У главы Духовного управления мусульман Кыргызстана новый заместитель. Им стал Рафаил Татиков. Решение принял муфтий страны Абдулазиз Закиров.

пресс-службы ДУМК
Фото пресс-службы ДУМК. Рафаил Татиков назначен заместителем главы ДУМК

Рафаил Татиков родился 10 сентября 1983-го в Бишкеке. Имеет высшее образование. В 2001-2006 годах обучался в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова.

Затем получил религиозное образование в университете «Жамиятуль-Улумуль-Исламия» в Карачи (Пакистан), где прошел несколько специализированных программ, включая хадисоведение и исламское право.

В 2020-2022 годах окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева по специальности «теология».

Имеет степень магистра.

В 2017-м начал служить в ДУМК, возглавив отдел фатвы и религиозной литературы.

Рафаил Татиков также ведет преподавательскую деятельность. Является независимым членом шариатского совета ЗАО «ЭкоИсламикБанк» и арбитром по вопросам шариата в Международном арбитражном суде при Торгово-промышленной палате КР.

Владеет кыргызским, русским, арабским, урду и английским языками, также читает на персидском.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367650/
У главы Духовного управления мусульман Кыргызстана новый заместитель У главы Духовного управления мусульман Кыргызстана новы...
