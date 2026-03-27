У главы Духовного управления мусульман Кыргызстана новый заместитель. Им стал Рафаил Татиков. Решение принял муфтий страны Абдулазиз Закиров.
Рафаил Татиков родился 10 сентября 1983-го в Бишкеке. Имеет высшее образование. В 2001-2006 годах обучался в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова.
Затем получил религиозное образование в университете «Жамиятуль-Улумуль-Исламия» в Карачи (Пакистан), где прошел несколько специализированных программ, включая хадисоведение и исламское право.
В 2020-2022 годах окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева по специальности «теология».
Имеет степень магистра.
В 2017-м начал служить в ДУМК, возглавив отдел фатвы и религиозной литературы.
Рафаил Татиков также ведет преподавательскую деятельность. Является независимым членом шариатского совета ЗАО «ЭкоИсламикБанк» и арбитром по вопросам шариата в Международном арбитражном суде при Торгово-промышленной палате КР.
Владеет кыргызским, русским, арабским, урду и английским языками, также читает на персидском.