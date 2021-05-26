Выборы муфтия могут снова не состояться

Выборы муфтия, назначенные на 29 мая, снова могут отложить. Об этом 24.kg сообщили в Совете улемов.

По их информации, из-за вмешательства и давления со стороны государственных чиновников отборочный конкурс членов Совета улемов, назначенный на 25 мая, не состоялся.

«Как известно, в марте именно из-за давления мы отложили выборы членов Советов улемов. И в этот раз подобные попытки начались с момента назначения даты. Несмотря на это, 21 мая мы провели конкурс для кандидатов на пост муфтия. 25 мая из-за прямого вмешательства некоторых чиновников отборочный конкурс членов VII созыва Совета улемов не состоялся. Кандидаты уже второй раз приезжают из семи областей в Бишкек. По инициативе этих чиновников конкурс отложили на неопределенный срок. Теперь есть угроза срыва курултая Совета улемов, назначенного на 29 мая», — говорят в Совете улемов.

В связи с возникшей ситуацией Совет улемов обращается к президенту Садыру Жапарову с просьбой обеспечить безопасность предстоящего курултая.

«Курултай необходимо провести вовремя, так как состав руководителей ДУМК и финансовая отчетность на грани кризиса. В соответствии с уставом ДУМК срок полномочий членов Совета улемов закончился еще в апреле. Четыре месяца 208 сотрудников муфтията работают без заработной платы», — говорят в Совете улемов.

Отметим, 21 мая у Духовного управления мусульман Кыргызстана прошел митинг против Совета улемов. Акцию возглавлял советник министра сельского хозяйства и активный сторонник президента Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев.