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Общество

Выборы муфтия могут снова не состояться

Выборы муфтия, назначенные на 29 мая, снова могут отложить. Об этом 24.kg сообщили в Совете улемов.
 
По их информации, из-за вмешательства и давления со стороны государственных чиновников отборочный конкурс членов Совета улемов, назначенный на 25 мая, не состоялся.
 
«Как известно, в марте именно из-за давления мы отложили выборы членов Советов улемов. И в этот раз подобные попытки начались с момента назначения даты. Несмотря на это, 21 мая мы провели конкурс для кандидатов на пост муфтия. 25 мая из-за прямого вмешательства некоторых чиновников отборочный конкурс членов VII созыва Совета улемов не состоялся. Кандидаты уже второй раз приезжают из семи областей в Бишкек. По инициативе этих чиновников конкурс отложили на неопределенный срок. Теперь есть угроза срыва курултая Совета улемов, назначенного на 29 мая», — говорят в Совете улемов.
 
В связи с возникшей ситуацией Совет улемов обращается к президенту Садыру Жапарову с просьбой обеспечить безопасность предстоящего курултая.
 
«Курултай необходимо провести вовремя, так как состав руководителей ДУМК и финансовая отчетность на грани кризиса. В соответствии с уставом ДУМК срок полномочий членов Совета улемов закончился еще в апреле. Четыре месяца 208 сотрудников муфтията работают без заработной платы», — говорят в Совете улемов.
 
Отметим, 21 мая у Духовного управления мусульман Кыргызстана прошел митинг против Совета улемов. Акцию возглавлял советник министра сельского хозяйства и активный сторонник президента Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев.
 
Напомним, курултай Совета улемов мусульман Кыргызстана, на котором должны были избрать нового муфтия, был запланирован на 5 апреля. Регистрация кандидатов на пост муфтия КР завершилась 17 марта. 30 марта выборы муфтия были перенесены на 29 мая из-за давления на аттестационную комиссию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195280/
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