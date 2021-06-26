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Общество

Задержанного в России кыргызстанца не выдадут Таджикистану

Кыргызстанца Эсена Мажитова, задержанного в России, не выдадут Таджикистану. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

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Уточняется, что ранее с заявлением к акыйкатчи обратился брат задержанного в России кыргызстанца С.Мажитов. Брата обратившегося задержали по запросу Таджикистана.

«По словам родственников Эсена Мажитова, таджикские власти возбудили на него уголовное дело по факту конфликта, произошедшего в августе 2020 года на кыргызско-таджикской границе. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках, которые впоследствии переросли в силовые столкновения и сожжение нескольких жилых домов, в том числе дома семьи Мажитовых. С обеих сторон граждане получили ранения. Генпрокуратура России удовлетворила обращение кыргызской стороны о невыдаче нашего гражданина», — сказали в институте омбудсмена.

Напомним, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили на него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая прошлого года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

10 мая сын Эсена Мажитова встретился с президентом Садыром Жапаровым. Глава государства обещал помочь его отцу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198979/
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