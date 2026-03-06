Обвиняемых в убийстве, грабеже и организации проституции КР передала Польше

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики экстрадировала в Польшу двух граждан, находившихся в международном розыске. Об этом сообщили в надзорном органе.

Экстрадиция проведена во взаимодействии с Национальным центральным бюро Интерпола в Кыргызстане и Государственной службой исполнения наказаний.

По данным Генпрокуратуры, переданные лица ранее были признаны судами Польши виновными в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Речь идет о преступлениях, связанных с деятельностью вооруженной организованной преступной группы.

Среди инкриминируемых им преступлений — покушение на убийство, грабежи, вымогательство, организация проституции, а также контрабанда и незаконный оборот крупных партий наркотиков.

В Генеральной прокуратуре отметили, что Кыргызстан продолжает развивать международное сотрудничество в сфере борьбы с трансграничной организованной преступностью.