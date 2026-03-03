Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов

Разыскиваемый гражданин Т.Д., обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадирован из Азербайджана. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Кыргызстана.

По данным надзорного органа, Т.Д. был задержан в Баку. После завершения всех необходимых процедур и в сопровождении сотрудников МВД доставлен в Кыргызстан. Сейчас он помещен в следственный изолятор для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Фото Генпрокуратуры

Следствие установило, что мужчина, злоупотребив доверием двух потерпевших, незаконно присвоил свыше 46 миллионов сомов, причинив им крупный материальный ущерб. Сразу после этого он скрылся за пределами страны.

Генеральная прокуратура отмечает, что органы Кыргызстана продолжают активную работу по международному сотрудничеству и обеспечению принципа неотвратимости наказания для лиц, скрывающихся от правосудия.