Происшествия

Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника таможни, сбежавшего три года назад

Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника Таможенной службы, скрывавшегося три года. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РК.

пресс-службы Генпрокуратуры Казахстана
Фото пресс-службы Генпрокуратуры Казахстана

Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге экстрадирован из Испании, уточняется в пресс-релизе.

Он обвиняется в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу незаконно освободил владельцев восьми автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 миллионов тенге.

Фигурант более трех лет скрывался от уголовного преследования и находился в международном розыске, после чего по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан в Испании.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
