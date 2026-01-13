17:42
Общество

Россия отказала в переводе на родину 144 осужденных граждан Кыргызстана

Россия отказала в переводе на родину 144 граждан Кыргызстана, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева на заседании парламентского комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В тюрьмах России отбывают наказание более 1 тысячи 200 кыргызстанцев

По ее словам, всего кыргызская сторона направила 449 обращений о переводе осужденных. Однако в 144 случаях российская сторона отказала, поскольку обращения не соответствовали условиям действующего соглашения либо касались лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за убийства.

Умуткан Конкубаева отметила, что вопрос открытия представительства прокуратуры в РФ ранее рассматривался. По ее словам, нерешенной остается лишь проблема финансирования, в частности выплаты оклада сотрудникам.
