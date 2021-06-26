Цифра дня. 2 миллиона 448 тысяч нарушений ПДД зафиксировал «Безопасный город»

Заместитель министра цифрового развития Асель Кененбаева заявила, что с момента запуска проекта «Безопасный город» на 25 июня зафиксировано 2 миллиона 448 тысяч 391 нарушение ПДД.

Уточняется, что 1 миллион 630 тысяч 218 нарушений оплачено, что составило 66,5 процента. Общая сумма оплаченных штрафов составила 1 миллиард 800 миллионов 757 тысяч 285 сомов.

Проект «Безопасный город» стартовал 4 марта 2019 года. На сегодня в Бишкеке 38 перекрестков оснащены камерами видеофиксации и 52 — на рубежах в Чуйской области.