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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 15 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатовой, Актюбинской, 18-я линия.

У кого намечается той

Самат Медеров

Родился 27 июня 1976 года. Глава дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области.

Гульнура Джуматаева

Родилась 27 июня 1978 года. Первый заместитель председателя Социального фонда КР.

Памятные даты

Принята Конституция Кыргызской Республики

из интернета
Фото из интернета

В 2010 году прошел всенародный референдум, на котором принята новая Конституция Кыргызстана. По ней республика становится парламентской. В этот же день Роза Отунбаева получает статус президента переходного периода.

Конституция увеличивает количество депутатов с 90 до 120, вводя при этом правило о том, что одна партия не может занять больше 65 мест. Документ уделяет большое внимание правам человека. В 16-й статье постулируется запрет на дискриминацию.

День юриста Кыргызской Республики

В последнее воскресенье июня в Кыргызстане отмечается День юриста.

Этот праздник объединяет всех людей, занимающихся профессиональной юридической деятельностью, которая весьма разнообразна, — адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров, следователей, юристов в организациях, юристов, занимающихся частной практикой, студентов юридических факультетов.

Всемирный день рыболовства

24.kg
Фото 24.kg. Состязания «Бишкекский окунь»

Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984-го в Риме.

Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем несравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Базарбек Сыдыков

из интернета
Фото из интернета. Базарбек Сыдыков

Родился 27 июня 1953 года в селе Ленинполь Таласского района. С 1991-го член Союза художников Кыргызской Республики.

Многие из его монументальных работ украшают площади и улицы Кыргызстана и Казахстана. Его лучшие работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, в частных галереях стран ближнего и дальнего зарубежья. Серии «Буркутчу» и «Темирлан» приобретены президентским аппаратом для зарубежных государственных деятелей.

из интернета
Фото из интернета. Памятник Айкол Манас

Автор таких работ, как памятник Айкол Манас, Кожомкулу, Суйменкулу Чокморову, Зууракан Кайназаровой, и многих других.

Родился заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев

из интернета
Фото из интернета. Александр Мелентьев

Родился 27 июня 1954 года в Пензе. Советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Тренер.

Рекордсмен Олимпийских игр с 1980-го. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014-го.

Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР.

Выступал за фрунзенское «Динамо».

Умер 16 февраля 2015 года.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО и галерее «Дубовый парк»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакль «Лучший всадник короля»;
  • в Республиканском доме кино имени Чингиза Айтматова заканчивается Фестиваль польских фильмов «Висла»;
  • в «Винтаже» состоится музыкально-литературный вечер.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198925/
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