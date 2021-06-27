Неделя-24. Коронавирус наступает, а рост цен продолжается

Антикоррупционную службу ГКНБ Кыргызстана расформируют. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества. Он раскритиковал правоохранительные органы за уголовные дела в отношении предпринимателей и напомнил о ликвидации Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) из-за многочисленных жалоб. Антикоррупционная служба создана в 2011 году бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Кыргызстан вводит запрет на экспорт некоторых товаров сельского хозяйства, кроме стран Евразийского экономического союза. Речь о пшенице, пшеничной муке, сахаре, рисе, растительном масле и курином яйце. Кроме того, полностью запрещают вывоз кормов: сена, комбикорма, кукурузы, ячменя.

В июле топливо в Кыргызстане подорожает еще на 4-6 процентов. Об этом 24.kg сообщили в Союзе нефтетрейдеров. Это связывают с тем, что дорожает нефть, а во многих странах дефицит ГСМ, включая даже те, кто занимается производством и продажей нефтепродуктов. Цены растут в России, Казахстане, Узбекистане.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Ситуация с коронавирусом: Минздрав спокоен, а число больных растет

Фото 24.kg. Министр здравоохранения всегда оптимистичен, но его заявления часто расходятся с реальностью

В Кыргызстане увеличивается число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией. В прошлые выходные был зафиксирован рекорд последних месяцев — выявили 870 инфицированных. Такие показатели были во время «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости — до 1,5 тысячи человек в день. Что предпринимает Минздравсоцразвития, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, 24.kg рассказал глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

В стране вновь рост заболеваемости COVID-19. Такие показатели были во время «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют еще больший рост. Об этом 24.kg рассказал Айбек Мукамбетов, специалист по общественному здравоохранению, директор программы Общественное здравоохранение Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Последние пару недель в Кыргызстане резко выросла заболеваемость коронавирусом. По прогнозам ученых, в стране может повториться сценарий лета 2020 года. Но наш анализ показал, что все уже повторяется. Заболеваемость коронавирусом сейчас гораздо выше, чем во время «черного июля». Подробнее — «Третья волна COVID-19. Как в Кыргызстане повторяется сценарий «черного июля».

COVID-19: как бороться с болезнью и что делать нельзя

Фото из интернета. Самолечением при коронавирусе лучше не заниматься, но поддержать организм стоит

В Кыргызстане данные по заболеваемости коронавирусом уже превысили показатели «черного июля» 2020 года. Медики настоятельно рекомендуют кыргызстанцам, особенно в возрасте старше 60 лет, оставаться дома и, если COVID-19 протекает в легкой форме, лечиться амбулаторно. Что делать, чтобы пройти период инфицирования с наименьшими потерями для здоровья? Редакция 24.kg собрала рекомендации специалистов Минздрава.

Последние две недели в Кыргызстане отмечается рост заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией. Такие показатели были во время «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости — до 1,5 тысячи человек в день. Как предупредить заражение и что делать, если заболел, 24.kg рассказал специалист Республиканского центра укрепления здоровья Сагын Уезбаев.

В Кыргызстане вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19. У многих перенесших болезнь зашкаливает уровень тревожности. На стрессовые ситуации все реагируют по-разному. Страх и беспокойство по поводу заболевания могут быть выраженными и вызывать психические расстройства. Редакция 24.kg собрала ответы на семь распространенных вопросов о тревожности на фоне коронавируса.

Разрушенный и брошенный Баткен

В конце апреля в Баткенском районе произошел вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта. С момента инцидента прошло почти два месяца. Журналисты 24.kg посетили Баткенскую область и посмотрели, как восстанавливаются пострадавшие села.

Как проверяют качество продукции с полей Кыргызстана

Знали ли вы, что в Кыргызстане ПЦР-тесты сдают не только люди, но и... помидоры, а также любая другая культура, отправляющаяся с полей на экспорт в страны ЕАЭС? Оговоримся сразу, что проверяют ее не на коронавирус, а на фитопатогены — возбудителей, от которых страдают растения, а не люди. В Минсельхозе журналистам показали путь, который, подтверждая качество, проходят фрукты и овощи.

Вялая борьба за местные кенеши

Фото из интернета. Интереса к выборам у кыргызстанцев все меньше

21 июня стартовала агитационная кампания в Бишкеке, Оше и Токмаке. Партии, заявившие об участии в повторных выборах в городские кенеши, назначенных на 11 июля, вступили в борьбу за голоса избирателей. Но былой активности нет наблюдается. Нет кричащих билбордов и зазывных роликов в соцсетях. Уже понятно, что агитация, на которую отведено три недели, пройдет скромно. Партии экономят ресурсы в преддверии парламентской гонки, намеченной на осень-2021. О ситуации в материале «Повторные выборы. Когда даже скандалы вялые».

Зачем нам новое уголовное законодательство

В Кыргызстане разработали проекты новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Инициатором выступила Генеральная прокуратура. Документы внесли на рассмотрение парламента. Но сообщество юристов разошлось во мнениях. Одни поддерживают изменения, другие их критикуют. Один из разработчиков обновленных УК и УПК прокурор управления экспертизы законов ГП КР Азизбек Шукурбеков ответил на вопросы 24.kg и рассказал, в чем принципиальная разница между старым и новым уголовным законодательством.

Что ждать от цен на ГСМ и природный газ

Фото из интернета. Цены на ГСМ пока будут расти

Экономическая ситуация в мире остается сложной. Растут цены на нефть, а следом и на нефтепродукты. В некоторых регионах нехватка ГСМ. Страны Центральной Азии и Россия не стали исключением. Прогнозы по ценам на бензин и дизель пока говорят о том, что возможен их небольшой рост. Подробнее — «Рынок топлива. Что происходит у соседей и как это скажется на Кыргызстане».

Инфляция в этом году бьет рекорды. Дорожает буквально все, и не только у нас. Цены на газ растут с весны и превысили максимум за последнее десятилетие. Повышают тарифы и соседи, что вызывает еще больше беспокойства. Редакция 24.kg разбиралась, почему и где повышается стоимость голубого топлива и как это скажется на ситуации в Кыргызстане. О ситуации в обзоре «Мировой рост цен на газ. Что ждать Кыргызстану».

Для образования перепишут законы

Фото из интернета. Проблем в образовании все больше, но все затеянные реформы пока результатов не приносят

В связи с изменением Конституции госорганы продолжают инвентаризацию законодательства. В Министерстве образования и науки заявили, что вместо шести законов примут один — «Об образовании и науке». Как это отразится на школьниках или студентах, юристы ведомства пока сказать не могут. Но есть в области школьного образования несколько проблем, которые требуют срочного решения, в том числе и на законодательном уровне. Подробнее в материале «Школьные проблемы. Помогут ли поправки в законы решить их?»

В Кыргызстане стесняются сказать, что медитируют

Знания о кундалини-йоге передавались от учителя ученику на протяжении сотен, а возможно, и тысяч лет. На Западе стала известной, когда в 1969 году Йоги Бхаджан приехал в США и начал вести занятия. Практика быстро обрела популярность и признание. Мы встретились с инструктором международного уровня Ольгой Тарабашкиной, которая и познакомила кыргызстанцев с этим направлением почти 10 лет назад.

Как кыргызстанка нашла себя в Берлине

Фото Светланы Ковалевой. В Берлине

Двадцатидевятилетняя кыргызстанка Светлана Ковалева третий год живет в Берлине. Девушка работает в рекламном отделе одной из популярных мировых социальных сетей. Однако афишировать ее название не стала из-за политики конфиденциальности компании. В интервью 24.kg Светлана рассказала, почему решила уехать из Кыргызстана в Германию и что нужно знать соотечественникам, решившим иммигрировать в Европу.

Проблемный Бишкек на колесах

Все больше жителей столицы в теплое время года пересаживается на велосипеды и самокаты. Появились и моноколеса. При этом адекватных условий для их передвижения практически нет. Как выкручиваются участники дорожного движения и собираются ли госорганы менять ситуацию? Об этом в материале «Без шлемов и в наушниках. Как бишкекчане на колесах делят дороги и тротуары».

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Евгения Липкина. Белогорское ущелье

У многих уже наверняка отпускное настроение, строятся планы на грядущий отдых и ищутся места для того, чтобы с пользой провести свободное время. Если не получается выбраться далеко от Бишкека, то наши авторы доказывают нам постоянно, что прекрасных мест много и недалеко от города. Подробнее — «Мгновения жизни. Ала-Арчинское и Белогорское ущелья».

Семь советов иностранцам по безопасности на Иссык-Куле

В Кыргызстане начинается летний туристический сезон. Большая часть иностранных гостей поедет отдыхать на Иссык-Куль. Отдых и веселье может омрачить неприятная ситуация — украли деньги, вещи, документы, напали хулиганы... Что делать, если вас ограбили, должен ли иностранец идти в милицию, позвонив предварительно в консульство? На эти и другие вопросы 24.kg ответили в УВД Иссык-Кульской области.