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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Памятные даты

День работников службы миграции и занятости Кыргызской Республики

Принимая во внимание предложение коллектива Министерства труда, занятости и миграции, в 2011 году правительство постановило установить 26 июня ежегодно отмечаемым Днем работника службы занятости и миграции Кыргызской Республики.

В Караколе открыли памятник Николаю Пржевальскому

На Всеподданнейшей записке, при которой представлена императору телеграмма о похоронах Пржевальского, военный министр написал: «Составить соображение о сооружении памятника на казенный счет». Друг ученого генерал-майор Александр Билдерлинг представил проект памятника, удостоившийся особой похвалы Его Величества и Высочайшего утверждения.

Памятник Пржевальскому построен в 1893 году и открыт 26 июня 1894-го. Он представляет собой скалу, сложенную из больших глыб местного тянь-шаньского гранита. Скала увенчана фигурой приземляющегося бронзового орла — символ ума и бесстрашия (размах крыльев — 2,5 метра). В клюве орел держит оливковую ветвь — эмблему мирных завоеваний науки. В когтях у него — полуразвернутая бронзовая карта Центральной Азии с нанесенными маршрутами путешествий ученого.

Международный день борьбы с наркотиками

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще — Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

Люди, которые меняли мир

Умер актер театра и кино Капар Медетбеков

Родился 11 декабря 1931 года в селе Шекер. Народный артист СССР (1991). Актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.

С 1962-го — актер Нарынского областного музыкального-драматического театра. Был одним из его основателей. С 1993 по 1998 год служил в Государственном театре молодежи и юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой в Бишкеке. В качестве режиссера поставил ряд спектаклей. Снимался на киностудиях «Кыргызфильм», «Мосфильм», «Ленфильм».

Умер 26 июня 2012 года.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО и галерее «Дубовый парк»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет мелодраму «Нежность Натахи» и сказку «Лесной переполох»;
  • в Республиканском доме кино имени Чингиза Айтматова продолжается Фестиваль польских фильмов «Висла».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198921/
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