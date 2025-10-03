Сточные воды в Бишкеке заражены: в пробах нашли опасные бактерии

Фото из интернета. Вода в Бишкеке заражена: в пробах нашли опасные бактерии

В столице Кыргызстана зафиксирован тревожный уровень загрязнения поверхностных и сточных вод. Как показало исследование Национального института общественного здоровья, проведенное в 2013–2024 годах и опубликованное в журнале «Здравоохранение Кыргызстана», почти половина проб не соответствует санитарным нормам.

Как отмечается, из 113 образцов воды, собранных за десятилетие, 40,7 процента оказались небезопасными. В 2024 году дополнительно исследовали 82 пробы и во всех случаях выявили так называемые «смешанные инфекции» — сочетание бактерий кишечной палочки (E. coli), протея и энтеробактера. Эти микроорганизмы способны вызывать тяжелые кишечные расстройства и отравления.

Особую тревогу вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам. Так, чувствительность E. coli варьировала от 35 процентов к амоксициллину-клавуланату до 70 процентов к меропенему.

Более того, у шести процентов штаммов выявили бета-лактамазы расширенного спектра — ферменты, делающие микроорганизмы практически неуязвимыми для большинства препаратов.

Эти данные напрямую соотносятся с ростом числа острых кишечных инфекций в Бишкеке. По данным санитарных служб, в 2022 году уровень заболеваемости превысил среднереспубликанский показатель на 65 процентов.

Наиболее частыми возбудителями стали вирус гепатита А, бактерии дизентерии и сальмонеллеза. Однако результаты исследования показывают: спектр угроз значительно шире, и в воде циркулируют и другие опасные микроорганизмы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно 14 человек в мире умирают от диареи, вызванной плохим качеством водоснабжения и санитарии.

Кыргызстанские исследователи предупреждают: появление устойчивых к антибиотикам бактерий в городской воде несет угрозу не только для здоровья населения, но и для системы здравоохранения в целом, ведь лечение таких инфекций требует редких и дорогостоящих препаратов.

Авторы работы рекомендуют пересмотреть национальные нормативы лабораторного контроля воды, расширить спектр исследований, включив в них вирусы и паразитов, внедрять современные методы диагностики — от ПЦР до секвенирования — и наладить системный мониторинг состояния водоемов с учетом климатических факторов и состояния инфраструктуры.

Итоги исследования, подчеркивают специалисты, должны лечь в основу новых санитарных программ и корректировки работы очистных сооружений в Бишкеке.