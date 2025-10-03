15:56
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

Сточные воды в Бишкеке заражены: в пробах нашли опасные бактерии

Фото из интернета. Вода в Бишкеке заражена: в пробах нашли опасные бактерии

В столице Кыргызстана зафиксирован тревожный уровень загрязнения поверхностных и сточных вод. Как показало исследование Национального института общественного здоровья, проведенное в 2013–2024 годах и опубликованное в журнале «Здравоохранение Кыргызстана», почти половина проб не соответствует санитарным нормам.

Как отмечается, из 113 образцов воды, собранных за десятилетие, 40,7 процента оказались небезопасными. В 2024 году дополнительно исследовали 82 пробы и во всех случаях выявили так называемые «смешанные инфекции» — сочетание бактерий кишечной палочки (E. coli), протея и энтеробактера. Эти микроорганизмы способны вызывать тяжелые кишечные расстройства и отравления.

Особую тревогу вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам. Так, чувствительность E. coli варьировала от 35 процентов к амоксициллину-клавуланату до 70 процентов к меропенему. 

Более того, у шести процентов штаммов выявили бета-лактамазы расширенного спектра — ферменты, делающие микроорганизмы практически неуязвимыми для большинства препаратов.

Эти данные напрямую соотносятся с ростом числа острых кишечных инфекций в Бишкеке. По данным санитарных служб, в 2022 году уровень заболеваемости превысил среднереспубликанский показатель на 65 процентов.

Наиболее частыми возбудителями стали вирус гепатита А, бактерии дизентерии и сальмонеллеза. Однако результаты исследования показывают: спектр угроз значительно шире, и в воде циркулируют и другие опасные микроорганизмы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно 14 человек в мире умирают от диареи, вызванной плохим качеством водоснабжения и санитарии. 

Кыргызстанские исследователи предупреждают: появление устойчивых к антибиотикам бактерий в городской воде несет угрозу не только для здоровья населения, но и для системы здравоохранения в целом, ведь лечение таких инфекций требует редких и дорогостоящих препаратов.

Авторы работы рекомендуют пересмотреть национальные нормативы лабораторного контроля воды, расширить спектр исследований, включив в них вирусы и паразитов, внедрять современные методы диагностики — от ПЦР до секвенирования — и наладить системный мониторинг состояния водоемов с учетом климатических факторов и состояния инфраструктуры.

Итоги исследования, подчеркивают специалисты, должны лечь в основу новых санитарных программ и корректировки работы очистных сооружений в Бишкеке. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345899/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Проекты АРИС по воде. Выявлены злоупотребления должностными полномочиями
Обязательная маркировка упакованной воды вводится с 2026 года: решение кабмина
В Ошской области после 15 лет простоя возобновили подачу воды в Кен-Сай
Кувейт выделит КР $1 миллион гранта на разработку проекта по водоснабжению
В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
В Бишкеке жители улицы Оренбургской жалуются на отсутствие воды
Село Таш-Добо четвертые сутки без воды из-за аварии на насосной станции
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
В Кыргызстане не зарегистрированы случаи заражения вирусом чикунгунья
В Китае уже больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип
Как Узбекистан заново открывает себя миру через историю и&nbsp;культуру Как Узбекистан заново открывает себя миру через историю и культуру
Жители некоторых регионов России столкнулись с&nbsp;острой нехваткой топлива на&nbsp;АЗС Жители некоторых регионов России столкнулись с острой нехваткой топлива на АЗС
3 октября, пятница
15:51
В Минэнерго и ГП «Кыргызкөмүр» неэффективно потрачено более 500 миллионов сомов В Минэнерго и ГП «Кыргызкөмүр» неэффективно потрачено б...
15:45
Первая казахстанка отправится в космос. Что о ней известно
15:40
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Волкова
15:39
Сточные воды в Бишкеке заражены: в пробах нашли опасные бактерии
15:36
Правозащитники бьют тревогу: нужна нацпрограмма по защите женщин и детей