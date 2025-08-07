15:59
В Кыргызстане не зарегистрированы случаи заражения вирусом чикунгунья

В Кыргызстане не зарегистрированы случаи заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Это инфекционное заболевание передается через укусы зараженных комаров. Вирус вызывает высокую температуру, сильную боль в суставах и сыпь. В ряде случаев суставная боль может сохраняться в течение месяцев и даже лет, существенно снижая качество жизни.

Ранее сообщалось, что в Китае уже больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья. Власти провинции Гуандун принимают меры, похожие на те, которые были во время пандемии COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338813/
