Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, поэтический вечер и выставки

Спектакли

26 июня. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

26 июня. Спектакль Sender Unknown

Спектакль создан группой режиссеров из Украины, Германии и Кыргызстана. Его созданию предшествовала серия исследований — опросов обычных граждан в Херсоне, Бишкеке и Кельне. Sender Unknown — это спектакль-конструктор, который каждый раз создается по-новому.

«Мастерская 705», 19.00.

27 июня. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

26 июня. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

26-27 июня. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-30 июня. Выставка Александра Феля и Валерия Хазова

Художники представили свои лучшие работы в жанрах живописи и графики.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

17 июня — 16 июля. Выставка Сабиджана Бабаджанова

На персональной выставке Сабиджан Камалович представит небольшую часть живописных полотен, выполненных в техниках масляной и акварельной живописи, а также графические работы. Широкому кругу зрителей представится возможность увидеть его лучшие работы, созданные в разные периоды творческой жизни.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

17 июня — 16 июля. «Летняя выставка»

Экспозиция на свободную тему, в которой приняли участие такие известные художники, как Алексей Каменский, Таалай Усубалиев, Жылкычы Жакыпов, Момун Астар, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Алапай Абдыкасымов, Сапар Торобеков, Нарынкул Турпанов, Каныбек Давлетов, Гульнара Мусабай, Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Абдысадыр Турусбеков, Юлдаш Нурматов, Нюргуяна Иннокентьева, Саркын Сооронбаев, Иван Бульба, Петр Куринских, Алмаз Шаршекеев и другие.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

17-27 июня. Фотовыставка

Работы представят известные фотографы Владимир Воронин, Алимжан Жоробаев, Артур Болжуров, Владислав Ногай, Александр Федоров и другие.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

22 июня — 30 августа. В ыставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 9 июля. Ф отовыставка «Танец тающих ледников»

Цель выставки — привлечь внимание общественности к бережному отношению к воде и проблеме уменьшения площади ледников, связанных с изменением климата.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

24-27 июня. Фестиваль польских фильмов «Висла»

Кыргызстанцы смогут увидеть такие фильмы, как «Пан Т.» Марцина Кшишталовича, «Икар. Легенда Метека Коша» Мацея Пепшицы, «Как можно дальше отсюда» Петра Домалевского, полнометражный дебют первого польского аниматора Мариуша Вильчиньского «Убей это и покинь город» и другие. Подробнее

Республиканский дом кино имени Чингиза Айтматова.

27 июня. Литературный ретровечер

Приходите, чтобы вспомнить или познакомиться с лучшими юмористическими номерами советского телевидения, попеть душевные песни той эпохи в исполнении участников литературного клуба «Абажур». Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж», 19.00.

Мастер-классы, лекции, семинары

26 июня. Мастер-класс по созданию мандалы

Карл Юнг считал, что мандала является визуальным проявлением бессознательного, доступным для понимания языком, которым может говорить наша душа, проявляя себя, раскрывая себя миру.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 18.00.

27 июня. Показ фильма

Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма? Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 20.00.

27 июня. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 12.00.

Для детей

26 июня. Спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

27 июня. Мастер-класс «Лайки и «ТикТок»

В программе квест, викторина, мастер-класс по актерскому мастерству, арт-мастерская, английский интенсив, хип-хоп, игры.

Академия навыков будущего, 13.00.