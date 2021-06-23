Беспорядки в Бишкеке. Клара Сооронкулова рассказала, о чем ее допрашивали

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова вышла с допроса из следственной службы МВД. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, на допросе речь шла о митингах 5, 6 и 9 октября.

«Допрос проходил в рамках закона. Никакого давления не оказывалось. Следователь спрашивал о событиях 5, 6 и 9 октября. Я ответила, что 5 октября наша партия вышла на митинг, поскольку была не согласна с итогами выборов в парламент. Также сообщила, что ни один из представителей партии не поддерживал какие-либо самозахваты и не участвовал в них», — сказала Клара Сооронкулова.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.