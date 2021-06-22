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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 22 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алтын-Байрак, Акак), «Киргизия-1», «Киргизия-2», село Чон-Арык (СЭЗ), отрезки улиц Самойленко, Центральной, Выставочной, Восточной, Мостовой, Абдрахманова, Волковой, Кустанайской, проспекта Чингиза Айтматова, переулок Кустанайский, улица Токтоналиева, 6, 6а, 6б, 6в;
  • 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 21.

У кого намечается той

Болот Тентимышов

Родился 22 июня 1971 года в селе Чон-Далы. Заслуженный артист КР.

Памятные даты

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

24.kg
Фото 24.kg. Монумент «Мать-Родина» Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1 тысячу 418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

Образована Таласская область

Сабыра Телемишева
Фото Сабыра Телемишева. Беш-Таш, Таласская область

В 1944 году в Киргизской ССР впервые создана Таласская область. Однако через 12 лет — 18 февраля 1956-го — упразднена, а ее территория передана во Фрунзенскую область. Восстановлена в 1980 году, в 1988-м вновь упразднена.

Уже через два года — постановлением Верховного Совета Киргизской ССР от 14 декабря 1990-го — вновь восстановлена в составе районов, ранее переданных в республиканское подчинение: Кировского, Ленинпольского и Таласского, а также города Таласа.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Турар Кожомбердиев

из интернета
Фото из интернета. Поэт Турар Кожомбердиев

Родился 22 июня 1941 года в селе Сары-Булак Жайылского района в семье табунщика.

Свое первое стихотворение напечатал в «Учительской газете». Затем на страницах республиканской газеты «Кыргызстан пионери», где он работал, появилась первая подборка его стихов. Молодого автора напутствовал сам Насирдин Байтемиров — известный поэт, прозаик, драматург.

Одна за другой вышли в свет книги «Луна в луже» (1961), «Красное яблоко» (1965), «Утренняя симфония» (1968), «Неугасимый очаг» (1972), «Утренняя звезда» (1979), «Стихи» (1974) и другие. В Тураре Кожомбердиеве счастливо сочетались качества детского поэта и яркого лирика, пишущего для взрослых. В 1970-м за сборники «Красное яблоко» и «Утренняя звезда» поэту присуждена премия Ленинского комсомола Киргизии.

Умер в 1989 году.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО и галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198406/
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