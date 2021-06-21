Дело «Кумтора». Роза Айтматова обеспокоена арестами, напоминающими репрессии

Последние задержания в Кыргызстане напоминают 37-й год во время Советского Союза. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявили представители интеллигенции.

Профессор Роза Айтматова и поэт Анатай Омурканов выступили в защиту бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова.

«Я Омурбека Бабанова знаю с детства. Он с малых лет был приучен к труду. Знаем, что бизнес тоже начал в молодости. Непонятно, за что его арестовали. Каждый день слышим, что кого-то задержали, поймали. Потом начинают обвинять и очернять. Это неправильно. Я помню 1937 год. Это ни к чему хорошему не приведет», — сказала Роза Айтматова.

Анатай Омурканов также считает, что последние аресты напоминают годы репрессий.

«Снова начались репрессии? Почему задержали? За что? Неизвестно. К Бабанову никого не пускают. Что будет завтра в нашей стране» — обеспокоен он.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.