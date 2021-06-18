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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Кто сможет получить вакцину «Спутник V» в Кыргызстане

Прибывшую накануне в Кыргызстан российскую вакцину «Спутник V» смогут получить лица старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, а также медики. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Напомним, в Кыргызстан доставлено еще 80 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. Из них Бишкеку выделили 25 тысяч доз.

Вторую партию Sinopharm в 150 тысяч доз ждут к 20 июня. Поставки AstraZeneca отодвинули уже на июль.

По данным на 16 июня, по республике первой дозой привиты 91 тысяча 22 человека, второй — 62,8 тысячи.

К 1 сентября Минздравсоцразвития планировало вакцинировать от COVID-19 около миллиона кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198077/
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