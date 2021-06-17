В Бишкеке 17 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +31 градус. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй, 17, 21, 39, 41, Манаса, Тулебердиева, Саадаева, Архитекторная), «Ак-Ордо» (улицы Акдоолот, Сулайман-Тоо, Чолпон, Серафимовича, Садырбаева);

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», 92, отрезки улиц Сыдыковой, Тимирязевой, Акиева, Токтогула, Киевской, Раззакова, Республиканской, Азовской, Харьковской, Березовой, Коммунарова, Кудрука, проспекта Чуй, бульвара Эркиндик;

9.30-19.00 — отрезки улиц Хивинской, Лермонтова, Шукурова, Суванбердиева, Карадарьинской, проспекта Чуй, переулок Анарчинский;

9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 36;

9.40-18.35 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Бакай-Ата, Алмамбет, Чыйырды, Каныкей, Ак-Талаа, Ырчы-Уул, Ак-Балта, Табылды).

Сегодня в Бишкеке начнут подачу горячей воды.

У кого намечается той

Толекан Исмаилова

Родилась 17 июня 1954 года. Директор правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан».

Турдубекова Назгуль

Родилась 17 июня 1972 года. Директор ОФ «Лига защитников прав ребенка».

Памятные даты

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115).

Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Генеральная ассамблея ООН также провозгласила период с января 2010-го по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Леонтий Горбунов

Фото www.vb.kg. Леонтий Горбунов

Родился 17 июня 1929 года в селе Семеновка Казахской ССР. График.

В выставках участвует с 1962-го.

Работал преимущественно в акварели. Много произведений посвящено югу республики, являющемуся для него неисчерпаемым родником творческого вдохновения.

С 1979 года — член Союза художников СССР.

Фото fergananews.com. Сын Леонтия Горбунова с его картинами

Участник республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ, а также в частных собраниях.

Умер 3 ноября 2013 года в Оше.

Перед смертью Леонтий Владимирович передал свои работы в дар Ошскому областному музею изобразительного искусства и детской художественной школе имени Гапара Айтиева.

Родился оператор-постановщик Хасанбек Кыдыралиев

Фото Facebook. Хасанбек Кыдыралиев

Родился 17 июня 1960 года. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Народный артист Кыргызской Республики.

С 1988-го принял участие в съемках более чем 20 фильмов. Первая картина — «Гибель во имя рождения». Работал в проектах «Кочевник» (режиссеры Иван Пассер, Сергей Бодров), «Монгол» (режиссер Cергей Бодров). Обладатель многочисленных наград, в том числе премии Павла Лебешева.

Снял около 300 рекламных роликов и музыкальных клипов.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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