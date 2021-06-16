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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке на ремонт закроют отрезок улицы Месароша

В Бишкеке на ремонт закроют отрезок улицы Месароша. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, с 19 июня закроют участок от проспекта Дэн Сяопина до улицы Джамгырчинова.

«Протяженность отрезка — 600 метров. После ремонта ширина проезжей части составит 11,5 метра, будут установлены ирригационные лотки и проложены тротуары шириной от 1,5 до 2,25 метра», — отметили в мэрии.

Ремонтные работы планируют завершить до конца сентября текущего года.

Альтернативными улицами для проезда будут Шуш-Тубе и Сельсоветская.

Ремонт дороги проводится в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети за счет гранта КНР. Всего предусмотрена реконструкция 60 дорог протяженностью 70,87 километра. На 2021 год планируются дорожно-строительные работы на 44 улицах, на 2022 год — на 16.

Мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197840/
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