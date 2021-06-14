В Бишкеке воины-интернационалисты приступили к ремонту памятника летчикам

В Бишкеке Городское военно-патриотическое объединение воинов-интернационалистов и воинов запаса «Родина» начало ремонт памятника летчикам. Об этом 24.kg сообщил председатель объединения Сергей Торопов.

Фото 24.kg. Начало реставрации самолета.

«Уже произведена замена сломанных частей фюзеляжа. Идет его грунтовка и подготовка к покраске. Возникли трудности со стелой. Ее мы также хотели отреставрировать. Но собранных средств на стелу не хватит. Нам нужно порядка 10 квадратных метров мраморной плитки, а также металлические трубы и цепи для того, чтобы сделать вокруг памятника оградку. Будем признательны тем, кто поможет нам со сбором средств либо самостоятельно купит необходимый материал», — сказал Торопов.

Тех, кто хочет поддержать реставрацию памятника, в общественном объединении просят перечислить средства на электронные кошельки «Элсом» 0557030311 и MegaPay 0557030311.

Напомним, самолет Як-50, установленный в 1984 году в 12-м микрорайоне столицы возле здания бывшего ДОСААФ Киргизской ССР, до недавнего времени находился в удручающем состоянии. В конце мая ветераны и воины-интернационалисты объявили сбор средств для его восстановления. Последний раз монумент отреставрировали силами гражданского военно-патриотического объединения в 2012-м после того, как он был разграблен.