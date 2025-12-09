Минкультуры намерено сохранить подлинный исторический облик Таш-Рабата

В последние дни в социальных сетях распространяются недостоверные сведения о проводимых работах в караван-сарае «Таш-Рабат», сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

По его данным, архитектурный памятник «Таш-Рабат» находится под угрозой разрушения из-за природных и антропогенных воздействий. В связи с этим в 2025 году был проведен тендер на реставрацию, победителем которого определено ОАО «Юг-Стройсервис». Работы выполняются в рамках государственной программы «Тайны древней истории».

Реставрация проводится в соответствии с Законом КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и международными научными требованиями.

Научно-исследовательским институтом «Кыргызреставрация» был подготовлен специализированный научный проект; с участием местных и зарубежных специалистов проведено несколько научных консультаций и полевых исследований.

Отмечаем, что ограждение и навес — это временные меры, установленные для защиты реставрационных работ. Для обеспечения безопасности проведения реставрации:

- территория вокруг памятника была окружена ограждением с целью защиты от проникновения скота;

- установлен временный навес, позволяющий снизить ущерб от осадков и создать удобные условия для специалистов;

- эти конструкции являются временными и будут демонтированы после завершения реставрации;

- все работы проводятся на научной основе.

Каждый этап опирается на экспертные заключения, лабораторные исследования и исторические материалы. Цель работ — сохранить подлинный исторический облик Таш-Рабата, а не изменить или повредить его.

Министерство просит соблюдать точность при распространении информации. Если у граждан или специалистов есть научно обоснованные предложения, Министерство всегда готово выслушать и обсудить их.

Напоминаем, последняя крупная реставрация в Таш-Рабате проводилась в 70–80-е годы XX века. Текущие работы направлены на сохранение его исторического значения и ценности для будущих поколений.