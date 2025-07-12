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Общество

Мэр Балыкчи показал, как реставрируют памятник Семенову-Тянь-Шаньскому

Реставрация памятника Семенову-Тянь-Шаньскому идет полным ходом. Соответствующее видео выложил у себя на страничке мэр города Балыкчи Султан Кермалиев. 

По его словам, памятник очищают от краски до бронзы, заваривают швы, заделают дыры и трещины и он будет готов. Кермалиев поблагодарил начальника местного «Зеленхоза», который сохранил памятник и поставил на территории предприятия на время реставрации.

Ранее стало известно, что в Балыкчи был демонтирован памятник знаменитому российскому исследователю и географу Петру Семенову-Тянь-Шаньскому. Это вызвало волну критики в соцсетях — жители и активисты выразили обеспокоенность судьбой исторического объекта.

Мэр города Балыкчи Султан Кермалиев тогда заверил горожан, что монумент не исчезнет бесследно и получит новое место.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336027/
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Мэр Балыкчи показал, как реставрируют памятник Семенову-Тянь-Шаньскому