Мэр Балыкчи показал, как реставрируют памятник Семенову-Тянь-Шаньскому

Реставрация памятника Семенову-Тянь-Шаньскому идет полным ходом. Соответствующее видео выложил у себя на страничке мэр города Балыкчи Султан Кермалиев.

По его словам, памятник очищают от краски до бронзы, заваривают швы, заделают дыры и трещины и он будет готов. Кермалиев поблагодарил начальника местного «Зеленхоза», который сохранил памятник и поставил на территории предприятия на время реставрации.

Ранее стало известно, что в Балыкчи был демонтирован памятник знаменитому российскому исследователю и географу Петру Семенову-Тянь-Шаньскому. Это вызвало волну критики в соцсетях — жители и активисты выразили обеспокоенность судьбой исторического объекта.

Мэр города Балыкчи Султан Кермалиев тогда заверил горожан, что монумент не исчезнет бесследно и получит новое место.