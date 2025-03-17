Минкультуры предлагает на 49 лет отдавать в аренду историко-культурные объекты

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики разработало изменения в Закон «Об охране и использовании историко-культурного наследия». Документ опубликован для общественного обсуждения.

В статье 29 действующего закона говорится, что юридическим и физическим лицам могут предоставить в пользование на пять лет объекты историко-культурного наследия по решению государственного органа по охране памятников.

Минкультуры предлагает этот срок увеличить до 15 лет.

Кроме этого, инициаторы предлагают добавить в статью норму о том, что «в случае реализации инвестиционных проектов и инвестиционных соглашений с кабинетом министров КР в рамках государственно-частного партнерства, направленных на обеспечение сохранности и эффективного использования, объект историко-культурного наследия, кроме памятников археологии и объектов международного значения, предоставляется в пользование юридическим и физическим лицам сроком до 49 лет».

«Денежные средства, поступающие от пользователей объектов историко-культурного наследия, направляются на сохранение, охрану, реставрацию и использование памятников истории и культуры», — говорится в документе.

Также в законопроекте прописаны нормы о том, в каких случаях объекты памятников истории и культуры могут считаться утраченными, кем и как проводится историко-культурная экспертиза, а также какие меры должны приниматься для обеспечения сохранности недвижимых объектов истории, археологии, градостроительства, архитектуры, монументального искусства.