Общество

Гумбез Арзымата в Таласской области планируют отреставрировать

Научно-исследовательский проектный институт «Кыргызреставрация» объявил тендер на подготовку документации для ремонтно-реставрационных и консервационных работ гумбеза Арзымата в Таласской области.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 2 миллиона 857,3 тысячи сомов.

Предложения поставщиков принимают до 29 августа.

Гумбез Арзымата расположен в ущелье Кумуштак Бакай-Атинского района.

Ранее краевед Гамал Соронкулов призывал обратить внимание на уникальный мавзолей. По его словам, состояние объекта, построенного в конце XIX — начале XX веков мастерами из Кашгара в селе Бакай-Ата, ухудшается с каждым годом.

Мавзолей, находящийся на возвышенности села, представляет собой уникальный исторический объект, так как его кирпичи изготавливали с добавлением козьего жира, что делает его редким для региона.

«Этот мавзолей — ценное культурное наследие, и мы просим власти принять меры для его сохранения», — цитировали краеведа в СМИ.

Еще в 2020-м в Минкультуры сообщали, что Бакай-Атинская районная государственная администрация и местные власти рассмотрят возможность возведения ограды вокруг мавзолея Арзымата с целью развития внутреннего туризма.
