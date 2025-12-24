18:06
Общество

Замминистра культуры раскритиковал застройку Бишкека

Заместитель министра культуры Марат Тагаев высказался о реставрации исторического мозаичного панно на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова, где ранее находился дом быта «Ай-Пери». По его словам, объект, который выкупили вьетнамские инвесторы и полностью отремонтировали, сохранив главное — уникальную мозаику художника Теодора Герцена, одного из авторов ключевых образов эпоса «Манас».

Марат Тагаев отметил, что компания могла бы закрыть мозаику экраном или зашить дешевыми материалами, как поступают многие владельцы зданий. Однако инвестор отнесся к культурному наследию с уважением и оставил произведение искусства в первозданном виде.

Замминистра подчеркнул, что в столице в последние годы уничтожается множество мозаик и других элементов исторической застройки, а пример на проспекте Чуй — редкий случай бережного отношения к культурным объектам.

«Вьетнамская компания могла снести все, и никто бы слова не сказал. Но они поняли ценность мозаики, ее художественный уровень и сохранили. Это достойный пример для наших предпринимателей и чиновников», — сказал он.

Марат Тагаев также раскритиковал ряд новостроек в исторической части столицы, назвав появление трехэтажных объектов на месте старых прогулочных зон «печальным и позорным явлением». По его мнению, такие здания должны быть демонтированы, а территория восстановлена в виде зеленой и прогулочной зоны.

Заместитель министра культуры призвал инвесторов и чиновников проявлять больше ответственности и уважения к культурному наследию КР: «В Бишкеке еще есть здания, которые могут и должны быть сохранены. Если подходить к этому с совестью, город станет только красивее».

Он отметил, что после увиденной реставрации мозаики лично поблагодарил представителей вьетнамской компании.
