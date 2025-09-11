Исторический караван-сарай Таш-Рабат отреставрируют впервые за 45 лет

В Ат-Башинском районе начаты работы по ремонту и реставрации находящегося под угрозой разрушения средневекового караван-сарая Таш-Рабат. Об этом сообщили в пресс- службе Минкультуры.

По ее данным, в рамках государственной программы «Тайны древней истории» комплексные реставрационные работы проводит научно-исследовательский институт «Кыргызреставрация» при Министерстве культуры, информации и молодежной политики.





Отмечается, что последние реставрационные работы на объекте, включенном в государственный список памятников республиканского значения, проводились в 1970–1980-х годах.

С 2024 года Таш-Рабат находится в ведении Министерства культуры, ранее объект подчинялся местным органам самоуправления.