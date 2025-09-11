15:24
Исторический караван-сарай Таш-Рабат отреставрируют впервые за 45 лет

Фото Минкультуры. Стартовала реставрация исторического караван-сарая Таш-Рабат

В Ат-Башинском районе начаты работы по ремонту и реставрации находящегося под угрозой разрушения средневекового караван-сарая Таш-Рабат. Об этом сообщили в пресс- службе Минкультуры. 

По ее данным, в рамках государственной программы «Тайны древней истории» комплексные реставрационные работы проводит научно-исследовательский институт «Кыргызреставрация» при Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что последние реставрационные работы на объекте, включенном в государственный список памятников республиканского значения, проводились в 1970–1980-х годах.

С 2024 года Таш-Рабат находится в ведении Министерства культуры, ранее объект подчинялся местным органам самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343148/
