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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Приграничные конфликты. Устав ОДКБ надо пересмотреть

Странам — членам ОДКБ необходимо пересмотреть устав организации в вопросах внутренних конфликтов и реагирования на них. Об этом на конференции «Роль ОДКБ в обеспечении безопасности границ Центральной Азии» сказал президент международной ассоциации ветеранов «Альфа» Юрий Погиба.

«Последние события на кыргызско-таджикской границе показали, что назрел вопрос пересмотра устава ОДКБ в части реагирования на внутренние конфликты. Это важный момент, который становится поводом для критики организации извне», — отметил он.

По его словам, вопрос безопасности южных рубежей ОДКБ в последние годы становится все более актуальным.

«Талибан, напомню, заявил о своей готовности нанести удары по любой из стран Средней Азии в том случае, если на их территории будут размещены военные базы США. В целом оперативная обстановка среднеазиатского региона в последний год оценивается как ситуация, склонная к накаливанию. Достижения России в Сирии и связанный с этим отток боевиков — бывших членов ИГИЛ в Афганистан, локальные приграничные конфликты — все это стягивается в опасный узел», — считает Юрий Погиба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197171/
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