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Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Здесь будет город-сад. Как Бишкеку будут возвращать славу зеленой столицы

Растительность в Бишкеке засыхает. Деревья падают от участившихся сильных ветров, достается людям и машинам. Интересных цветочных композиций минувшей весной горожане тоже не заметили.

МП «Бишкекзеленхоз»
Фото МП «Бишкекзеленхоз». Замдиректора Айгуль Наватова

Что делает столичный «Зеленхоз», чтобы вернуть столице славу зеленого города, 24.kg рассказала замдиректора по планированию и развитию предприятия Айгуль Наватова.

— Ежегодно летом не хватает поливной воды. Как собираетесь решать проблему, Айгуль Джаныбаевна?

— Воду в Чуйской области разбирают сейчас крестьяне, поэтому у нас драка за нее. Как только появляется вода, поливаем, сколько успеем.

Подключаем все имеющиеся ресурсы — водопроводные сети, грунтовые воды. По городу работает 17 скважин, планируем ремонт законсервированных скважин и строительство новых. Вопрос в деньгах, плюс специалисты говорят, что грунтовые воды тоже уходят. Их запас не безграничный.

С водоканалом договорились, подключились к водопроводной сети и ночью поливаем, когда жителям вода не нужна.

— Питьевой водой?

— Да, но не везде. Там, где нет ну вообще никакой возможности полить. Берем только ночью, когда жителям не нужно. Таких участков у нас очень мало.

Мы тоже понимаем, что питьевую воду нельзя использовать, но когда все сохнет, стараемся использовать все доступные средства.

Айгуль Наватова

И автополива очень много. Вообще нужно отходить от этой практики. Это самое дорогое удовольствие. Для экономии воды нужно переходить на капельное орошение. Это перспективное направление сейчас.

Специалисты говорят также о проблеме на плотине Кашка-Суу. Она должна больше удерживать воды, но не соответствует своей проектной мощности. Заиливание большое. Еще со времен Советского Союза плотина не очищалась — для этого нужны огромные средства.

В ближайшее время вода будет на вес золота, поэтому мы должны очень бережно к ней относиться, научиться накапливать воду, нужны бассейны суточного регулирования. Мы тоже болеем за состояние города, видим желтеющие газоны и облетающую листву. Ждем отпуска воды.

— Какие планы по озеленению столицы? Экологи советуют привлекать местные питомники и закупать не привозной материал, а наш. Прислушиваетесь?

— Да. В этом году мы убедились, что не всегда привозной материал хороший. Он может быть даже отличного качества, но не адаптированным к нашему климату.

Но мы столкнулись еще с одной проблемой — нехваткой местных декоративных деревьев. У нас в питомнике не хватило, и куда мы только не обращались — в лесхозы, Ботсад, частные питомники... Оказывается, из-за отсутствия спроса на декоративные саженцы стали выращивать другие виды — в основном хвойные и березы. А мы хотели посадить липы, клены, ясени — деревья, которые хорошо себя зарекомендовали. Решили дать задание местным и своим питомникам больше выращивать таких пород.

По Генплану есть территории, которые нужно озеленять, парки, которые будут строиться. Мы должны знать наперед на 5-10, 20 лет, какие саженцы будут востребованы. Каштаны в нашем климате, к примеру, хорошо растут.

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Поэтому намерены определить дальнейшую стратегию озеленения столицы, виды пород, которые нужно сажать. Главное, чтобы они подходили к нашим условиям, а то закупили в один год платаны европейские, а нашу зиму они плохо перенесли. Хотя поставщик давал гарантию на три года. Испорчено довольно много растений. Просим поставщика заменить их, возместить ущерб.

— Практически повсеместно по городу деревья растут под электрическими проводами. Как только они дорастают, им варварски срезают макушку. Такая практика посадок продолжается?

— Деревья сажаем не только в парках, но и вдоль улиц. Иногда, к сожалению, рядом с проводами. При ремонте дорог ведется сразу освещение и озеленение. Будем делать омолаживающую стрижку, укорачивать, чтобы не достигали проводов.

— Многие растения в городской среде болеют. Ученых к работе привлекаете?

— У нас предусмотрен штат, но сотрудников не было, никто не соглашался на наши мизерные зарплаты. Поэтому пригласили двух энтомологов на 0,5 ставки. Один из Академии наук, другой — из университета «Манас». Очень грамотные специалисты, мы довольны их работой. Дубы обработали весной предложенным ими методом — делали инъекции, прикорневую и листовую обработку, вешали феромонные ловушки. Замечательный результат получен.

Единственное, мы не смогли охватить весь город. Но там, где обработали — по проспекту Манаса и в Дубовом парке, результаты хорошие. В этом году уже с осени начнем обработку. Препараты без ущерба для здоровья людей.

Проблема в том, что у нас только одна машина. На следующий год будем просить в департаменте защиты растений Минсельхоза.

Теперь мы заранее готовимся, учитываем все замечания. Все записываем, запоминаем, как сделать лучше. Самое главное — мы начали стратегическое планирование развития предприятия.

Айгуль Наватова

— Когда Бишкек вернет славу зеленого города согласно вашей стратегии?

— Пару лет, наверное, потребуется.

— Горожане в соцсетях сетуют, что после смены команды «Бишкекзеленхоза» стало мало цветов, а столица неухожена.

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— Смена руководства — объективный процесс, пока войдешь в русло, пока с коллективом притирки... Но и заложено средств на цветы было меньше. Решили экономить на цветах. Я думаю, это неправильно.

Очень мало было сортовых цветов. Тюльпаны посадили третьего года, они, естественно, не такие, как первого года. Так мы много не сэкономим, а красоту потеряем. Расходы на выращивание что сортовых цветов, что второго или третьего сорта, или собранных из семян одинаковые — теплицы обогреваются, рабочая сила привлекается.

Мы уже сейчас начинаем подбирать цветы на следующий год, заказывать будем самые лучшие, отборные сортовые. Тюльпанов будет очень много. Город станет очень красивым. Будем удивлять. В этом году не получилось.

Айгуль Наватова
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197016/
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