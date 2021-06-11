Здесь будет город-сад. Как Бишкеку будут возвращать славу зеленой столицы

Растительность в Бишкеке засыхает. Деревья падают от участившихся сильных ветров, достается людям и машинам. Интересных цветочных композиций минувшей весной горожане тоже не заметили.

Фото МП «Бишкекзеленхоз». Замдиректора Айгуль Наватова

Что делает столичный «Зеленхоз», чтобы вернуть столице славу зеленого города, 24.kg рассказала замдиректора по планированию и развитию предприятия Айгуль Наватова.

— Ежегодно летом не хватает поливной воды. Как собираетесь решать проблему, Айгуль Джаныбаевна?

— Воду в Чуйской области разбирают сейчас крестьяне, поэтому у нас драка за нее. Как только появляется вода, поливаем, сколько успеем.

Подключаем все имеющиеся ресурсы — водопроводные сети, грунтовые воды. По городу работает 17 скважин, планируем ремонт законсервированных скважин и строительство новых. Вопрос в деньгах, плюс специалисты говорят, что грунтовые воды тоже уходят. Их запас не безграничный.

С водоканалом договорились, подключились к водопроводной сети и ночью поливаем, когда жителям вода не нужна.

— Питьевой водой?

— Да, но не везде. Там, где нет ну вообще никакой возможности полить. Берем только ночью, когда жителям не нужно. Таких участков у нас очень мало.

Мы тоже понимаем, что питьевую воду нельзя использовать, но когда все сохнет, стараемся использовать все доступные средства. Айгуль Наватова

И автополива очень много. Вообще нужно отходить от этой практики. Это самое дорогое удовольствие. Для экономии воды нужно переходить на капельное орошение. Это перспективное направление сейчас.

Специалисты говорят также о проблеме на плотине Кашка-Суу. Она должна больше удерживать воды, но не соответствует своей проектной мощности. Заиливание большое. Еще со времен Советского Союза плотина не очищалась — для этого нужны огромные средства.

В ближайшее время вода будет на вес золота, поэтому мы должны очень бережно к ней относиться, научиться накапливать воду, нужны бассейны суточного регулирования. Мы тоже болеем за состояние города, видим желтеющие газоны и облетающую листву. Ждем отпуска воды.

— Какие планы по озеленению столицы? Экологи советуют привлекать местные питомники и закупать не привозной материал, а наш. Прислушиваетесь?

— Да. В этом году мы убедились, что не всегда привозной материал хороший. Он может быть даже отличного качества, но не адаптированным к нашему климату.

Но мы столкнулись еще с одной проблемой — нехваткой местных декоративных деревьев. У нас в питомнике не хватило, и куда мы только не обращались — в лесхозы, Ботсад, частные питомники... Оказывается, из-за отсутствия спроса на декоративные саженцы стали выращивать другие виды — в основном хвойные и березы. А мы хотели посадить липы, клены, ясени — деревья, которые хорошо себя зарекомендовали. Решили дать задание местным и своим питомникам больше выращивать таких пород.

По Генплану есть территории, которые нужно озеленять, парки, которые будут строиться. Мы должны знать наперед на 5-10, 20 лет, какие саженцы будут востребованы. Каштаны в нашем климате, к примеру, хорошо растут.

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Поэтому намерены определить дальнейшую стратегию озеленения столицы, виды пород, которые нужно сажать. Главное, чтобы они подходили к нашим условиям, а то закупили в один год платаны европейские, а нашу зиму они плохо перенесли. Хотя поставщик давал гарантию на три года. Испорчено довольно много растений. Просим поставщика заменить их, возместить ущерб.

— Практически повсеместно по городу деревья растут под электрическими проводами. Как только они дорастают, им варварски срезают макушку. Такая практика посадок продолжается?

— Деревья сажаем не только в парках, но и вдоль улиц. Иногда, к сожалению, рядом с проводами. При ремонте дорог ведется сразу освещение и озеленение. Будем делать омолаживающую стрижку, укорачивать, чтобы не достигали проводов.

— Многие растения в городской среде болеют. Ученых к работе привлекаете?

— У нас предусмотрен штат, но сотрудников не было, никто не соглашался на наши мизерные зарплаты. Поэтому пригласили двух энтомологов на 0,5 ставки. Один из Академии наук, другой — из университета «Манас». Очень грамотные специалисты, мы довольны их работой. Дубы обработали весной предложенным ими методом — делали инъекции, прикорневую и листовую обработку, вешали феромонные ловушки. Замечательный результат получен.

Единственное, мы не смогли охватить весь город. Но там, где обработали — по проспекту Манаса и в Дубовом парке, результаты хорошие. В этом году уже с осени начнем обработку. Препараты без ущерба для здоровья людей.

Проблема в том, что у нас только одна машина. На следующий год будем просить в департаменте защиты растений Минсельхоза.

Теперь мы заранее готовимся, учитываем все замечания. Все записываем, запоминаем, как сделать лучше. Самое главное — мы начали стратегическое планирование развития предприятия. Айгуль Наватова

— Когда Бишкек вернет славу зеленого города согласно вашей стратегии?

— Пару лет, наверное, потребуется.

— Горожане в соцсетях сетуют, что после смены команды «Бишкекзеленхоза» стало мало цветов, а столица неухожена.

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— Смена руководства — объективный процесс, пока войдешь в русло, пока с коллективом притирки... Но и заложено средств на цветы было меньше. Решили экономить на цветах. Я думаю, это неправильно.

Очень мало было сортовых цветов. Тюльпаны посадили третьего года, они, естественно, не такие, как первого года. Так мы много не сэкономим, а красоту потеряем. Расходы на выращивание что сортовых цветов, что второго или третьего сорта, или собранных из семян одинаковые — теплицы обогреваются, рабочая сила привлекается.