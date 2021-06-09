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Общество

Дело о госизмене. Обвиняемый Марат Казакпаев жалуется на психологические пытки

Подозреваемый по уголовному делу о государственной измене политолог Марат Казакпаев обвинил сотрудников ГКНБ в психологических пытках. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, следственно-арестованный пожаловался на состояние здоровья. В частности, на повышенное артериальное давление и почечную недостаточность. Обвиняемый также рассказал, что с момента его задержания не проводилось никаких следственных действий.

«Он отметил, что ему до сих пор неизвестны ни звание, ни данные следователя, который ведет его уголовное дело. Но в то же время на него постоянно оказывается психологический прессинг со стороны сотрудников ГКНБ с требованием отказаться от услуг адвоката Икрамидина Айткулова и принять услуги адвоката, навязываемого ему следователями», — сообщили в пресс-службе.

По словам Марата Казакпаева, ему угрожают тем, что переведут в Бишкекский СИЗО-1 и «поместят в одну камеру с преступниками, которые готовы применить к нему различные формы физического воздействия».

Во время беседы политолог сообщил, что не является государственным служащим и доступа к секретным документам не имел.

«Сотрудники ГКНБ требуют, чтобы я дал показания на другое лицо, которое является государственным служащим», — рассказал он правозащитникам.

Марат Казакпаев назвал пытками постоянное и сильное психологическое давление, а арест связывает с его позицией по отдельным вопросам, касающимся кыргызско-узбекской границы, которую озвучивал ранее.

Напомним, в апреле ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй —экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. Уголовное дело о госизмене засекречено. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197010/
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