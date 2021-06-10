Как Чингиз Айтматов ужинал с предателями и врагами народа. Воспоминания сестры

Сегодня 13-я годовщина со дня смерти народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, писателя, прославившего нашу страну на весь мир. Сестра Чингиза Торекуловича Роза Торокуловна рассказала 24.kg историю, о которой раньше не было широко известно.

...В семье Айтматовых есть традиция. В день Орозо айта племянник Асан Ахматов возит Розу Торокуловну в мемориальный комплекс «Ата-Бейит», где они читают молитву за упокой души дедушки Торокула и дяди Чингиза. Как-то, возвращаясь назад, он вспомнил один случай из жизни, который был связан с Чингизом тайаке.

В 1989-м у Асана Ахматова родился племянник. Имя ему дал Чингиз Торекулович. Мальчика назвали Туркэл. Асан Ахматов поинтересовался, почему писатель дал такое имя.

Воспоминания Розы Айтматовой:

— В тот день, когда родился твой племянник, в Кыргызстан на празднование 125-летия великого акына Токтогула Сатылганова впервые приехали представители тюркских народов. Начались оттепель, перестройка, и попасть на территорию СССР стало намного легче. Туркэл означает «тюркский народ».

Среди гостей были и кыргызы, которые приехали из Европы. Я не помню их имен, но это были особые люди. Чингиз Торекулович познакомился с ними в самые застойные времена, по-моему, в 80-е годы. Знакомство произошло в Германии. Эту историю Чингиз Айтматов рассказал мне.

Однажды его пригласили в Германию на встречу с читателями. Сопровождали его два кэгэбэшника. А в разных европейских государствах проживали кыргызы, которые оказались там по различным причинам. Одни были потомками кыргызов, которые уехали, не приняв советскую власть: через разные страны (Иран, Пакистан, Турцию). Другие были теми, кто во время Великой Отечественной войны попал в плен и после освобождения остался там.

Как известно, советское государство репрессировало тех, кто был в плену, а потом возвращался назад. Минимально 10 лет тюрьмы давали. Их так и называли — изменниками родины.

Поэтому, зная об этом, некоторые решили остаться в Европе. А по сути, эти люди не виноваты, что попали в плен. В начале войны из-за неумелого руководства многие территории Советского Союза попали в окружение. В общем, узнав о том, что будет встреча с писателем, земляком Айтматовым, человек 10-12 приехали в Мюнхен. Однако их не пустили в зал. Когда приехал Чингиз, увидев его, они сильно обрадовались и на кыргызском обратились к нему.

«Мы приехали с вами повидаться, но нас не пускают», — сказали они писателю.

Чингиз, видимо, сразу понял, кто перед ним стоит. Несмотря на то что ему было запрещено общаться с такими людьми, он понял состояние своих земляков с непростой судьбой пленных и попросил организаторов пропустить их в зал.

«Это мои земляки, пожалуйста, пропустите их в зал», — сказал Чингиз Торекулович немецкой стороне.

Кэгэбэшники негодовали, но не могли ничего поделать.

Немецкие кыргызы, радостно поблагодарив Чингиза, сели недалеко от сцены, с которой должен был выступать знаменитый соотечественник. Так вот, самое интересное случилось чуть позже, во время встречи. У Чингиза в программе был заложен один пункт, где он должен был читать свое произведение на родном языке. Но, к сожалению, он не взял с собой такую книгу.

Чингиз извинился перед публикой и предложил выход из ситуации. «Если вы разрешите, вместо чтения на родном языке я поговорю со своими земляками на кыргызском», — предложил он.

Все закивали головой.

«Приветствую вас, мои дорогие земляки! Я благодарю вас за то, что вы нашли время встретиться со мной. Скажите, какими судьбами вы оказались в Европе?» — обратился писатель к залу.

И каждый из присутствующих кратко рассказал свою историю. Чингиз внимательно слушал их, по ходу задавал вопросы и вел с ними беседу. Потом рассказал, как сейчас живут кыргызы, рассказал о родной земле. Зал сидел завороженно. Слышно было, как учащенно бьются взволнованные сердца. Немцы не понимали, о чем говорит великий писатель с этими людьми. Но в этом была какая-то своя магия.

«Вот какие они, кыргызы, герои произведений Айтматова», — наверное, думали они. Они интуитивно почувствовали, что это один из самых важных разговоров в жизни Чингиза и этих людей, которые тоскуют по своей родине. Немцы, наверное, поняли, что через прикосновение к великому кыргызу эти люди словно прикоснулись к своей земле, языку. Увидели свои небесные горы, великое озеро Иссык-Куль, просторы Таласа, священную гору Сулайман-Тоо, леса Арслан-боба.

В центре Европы на этой встрече происходила невероятная история пленных кыргызов — очищение от ярлыка предателей, незаслуженного клейма врагов народа.

Думаю, что Чингиз, разговаривая с ними, вспомнил свое нелегкое военное детство. Кто, как не он, сын так называемого врага народа, мог прочувствовать глубину боли этих людей, которые не по своей воле оказались на чужбине. Потом они искренне благодарили Чингиза за его настоящий человеческий поступок, великодушие.

Когда закончилась встреча, Чингиз Айтматов им сказал такие теплые слова. «Я очень рад, что вы, несмотря ни на что, приехали из разных уголков Германии. Где бы вы ни были, по какой бы причине вы не оказались на чужбине, не забывайте, что вы кыргызы. Держите голову высоко, не теряйте свое достоинство, где бы вы ни были», — отметил он.

А потом Чингиз Айтматов опять вышел за рамки того, что дозволялось советскому писателю. Он пригласил немецких кыргызов на ужин.

Узнав об этом, кэгэбэшники решили перевезти писателя в другой город, чтобы не допустить этой встречи, ведь наверняка земляки знали, в какой гостинице он проживает. Они изменили маршрут и поехали в другой город через лес. Но оказалось, что кыргызы все это время ехали за машиной, в которой находился Чингиз. Заметив, что сотрудники КГБ изменили маршрут, Чингиз рассердился.

«Что это такое? Почему я не могу встретиться со своими земляками? Поговорить с ними по душам?» — недоумевал писатель.

В общем, ужин состоялся. Он прошел в придорожном кафе. О чем они говорили, Чингиз не рассказал. Но, думаю, это был глубокий разговор...

Продолжение этой истории случилось, когда родился твой племянник Туркэл. Теперь ты знаешь, кем были люди, стоящие на трибуне. Туркэл — это означает «тюркский народ»...