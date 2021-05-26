В Кыргызстане за сутки получили прививку от коронавируса 5 тысяч 438 человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 5 тысяч 438 человек, из них вторую дозу — 2 тысячи 749.

По данным Минздрава страны, всего в стране вакцинированы 77 тысяч 481 человек (из них второй дозой — 27 тысяч 602):

в Бишкеке — 19 тысяч 990;

в Оше — 5 тысяч 810;

в Чуйской области — 12 тысяч 329;

в Ошской области — 11 тысяч 76;

в Таласской области — 3 тысячи 633;

в Иссык-Кульской области — 7 тысяч 618;

в Нарынской области — 3 тысячи 649;

в Джалал-Абадской области — 10 тысяч 106;

в Баткенской области — 3 тысячи 270.

По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0312546521, 0312546104. Напомним, жители Бишкека могут записаться на прививку от COVID-19 через электронную очередь.