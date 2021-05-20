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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Вымогательство взятки. Адвокат рассказал, в чем обвиняют экс-замглавы кабмина

Бывшего заместителя председателя кабинета министров Азамата Дыйканбаева обвиняют в вымогательстве взятки у граждан Китая. Об этом журналистам сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

По его словам, Азамат Дыйканбаев не признает себя виновным.

«Фактически его задержали вчера, всю ночь он провел в кабинете следователя. Это является грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса. По версии следствия, Азамат Дыйканбаев вымогал взятку вчера у граждан КНР в 2 миллиона 600 тысяч сомов в ходе рабочей встречи. По версии следствия, он не продлевал договор с китайской фирмой по проекту «Безопасный город», — сказал Кайсын Абакиров.

Он отметил, что договор с китайской фирмой должны были продлить в течение месяца. «Китайская фирма не выполнила свои обязательства, были грубейшие нарушения. Азамат Дыйканбаев отказался продлевать договор, поскольку не имел на это права. Вчера представители этой фирмы написали заявление, а сегодня его зарегистрировали в ЕРПП, моему подзащитному вручили уведомление о подозрении. На моей практике такое впервые», — добавил адвокат.

Напомним, Азамата Дыйканбаева задержали по факту вымогательства взятки. Досудебное производство начато по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город». По версии следствия, Азамат Дыйканбаев вымогал деньги за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.

Сегодня президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Азамата Дыйканбаева с должности замглавы кабмина — министра цифрового развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194701/
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