Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд

Теперь уже бывшего заместителя председателя кабинета министров Азамата Дыйканбаева доставили в Первомайский районный суд Бишкека. Чиновнику сегодня изберут меру пресечения.

Известно, что Азамату Дыйканбаеву вручили уведомление о подозрении по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере» УК КР.

Адвокат Кайсын Абакиров отметил, что защита намерена ходатайствовать о признании задержания незаконным и необоснованным. По словам юриста, задержание производилось с грубыми нарушениями.

Напомним, Азамата Дыйканбаева задержали по факту вымогательства взятки. Досудебное производство начато по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город». По версии следствия, Азамат Дыйканбаев вымогал деньги за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.

Сегодня президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Азамата Дыйканбаева с должности замглавы кабмина — министра цифрового развития.