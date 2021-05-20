20:10
USD 83.98
EUR 102.60
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд

Теперь уже бывшего заместителя председателя кабинета министров Азамата Дыйканбаева доставили в Первомайский районный суд Бишкека. Чиновнику сегодня изберут меру пресечения.

Известно, что Азамату Дыйканбаеву вручили уведомление о подозрении по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере» УК КР.

Адвокат Кайсын Абакиров отметил, что защита намерена ходатайствовать о признании задержания незаконным и необоснованным. По словам юриста, задержание производилось с грубыми нарушениями.

Напомним, Азамата Дыйканбаева задержали по факту вымогательства взятки. Досудебное производство начато по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город». По версии следствия, Азамат Дыйканбаев вымогал деньги за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.

Сегодня президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Азамата Дыйканбаева с должности замглавы кабмина — министра цифрового развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194699/
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки
Мелис Аспеков пожаловался на пытки в СИЗО ГКНБ
Третья волна COVID-19. Республиканский штаб возглавит Жылдыз Бакашова
Разъяснение администрации президента по кабинету министров и его составу
Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел первое рабочее совещание
Кто вошел в новый кабинет министров. Список
Кто стал заместителями председателя кабинета министров
Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров
Председателем кабинета министров назначен Улукбек Марипов
Вымогали $8 тысяч. Задержаны оперуполномоченные милиции и их подельник
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Учитель из&nbsp;Стамбула влюбился в&nbsp;Иссык-Куль и&nbsp;хочет развивать туризм Учитель из Стамбула влюбился в Иссык-Куль и хочет развивать туризм
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Бизнес
Эксперты и&nbsp;бизнес о&nbsp;цифровизации налоговых процедур в&nbsp;Кыргызстане Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в&nbsp;лотерею! Впереди финальные розыгрыши! Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека
20 мая, четверг
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:51
В сквере на улице 7 Апреля в Бишкеке нет урн
19:39
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
19:37
Нацбанк аннулировал регистрацию оператора электронных денег
19:24
Бишкекводоканал: Воду в жилмассиве «Ак-Ордо» не отключали, а снизили объемы