Международные эксперты о том, что нужно для защиты свободы слова в Кыргызстане

Глава отделения «Репортеры без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавалье считает, что для защиты свободы слова в Кыргызстане необходимы независимые суды. Об этом она заявила в ходе панельной дискуссии на тему «Международные аспекты информационной политики и развития СМИ в цифровую эпоху: рекомендации по инклюзивной разработке концепции информационной политики Кыргызской Республики».

По словам Жанны Кавалье, Кыргызстан занимает 79-е место из 180 стран по Индексу свободы слова.

Она признала, что в КР есть плюрализм мнений, и он особенный по сравнению с другими государствами Центральной Азии. Но медиасообщество сталкивается с рисками и вызовами. Более того, в республике происходят инциденты, содержащие угрозы свободе слова. В частности, аресты и задержания блогеров. «Репортеры без границ» обеспокоены этими фактами.

Напомним, в Кыргызстане разрабатывается концепция информационной политики. В основу документа легли паритетность сотрудничества между госорганами и СМИ, поддержка свободы слова, реформирование государственных изданий.

Предусмотрено введение моратория на принятие законопроектов, направленных против свободы слова.

В рамках концепции будут инициированы предложения, направленные на защиту журналистов.

В Уголовный кодекс предлагается вернуть статью, предусматривающую наказание за воспрепятствование деятельности журналиста.