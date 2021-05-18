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Общество

Беспорядки в Бишкеке. Кундуз Жолдубаеву допросили в МВД

Бывшего пресс-секретаря СДПК Кундуз Жолдубаеву допросили в МВД по делу о массовых беспорядках 5-6 октября 2020 года. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

По словам Жолдубаевой, допрос длился около часа, она дала подписку о неразглашении следственных действий. 

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194407/
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