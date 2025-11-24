Все подозреваемые в подготовке массовых беспорядков водворены в СИЗО

Ранее задержанные МВД лица по подозрению в подготовке массовых беспорядков после выборов в Жогорку Кенеш водворены в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Всего правоохранительное ведомство сообщало о задержании 10 человек. Все они постановлением суда заключены под стражу до 17 января 2026 года:

Темирлан Султанбеков;

бывший депутат ЖК Шайлообек Атазов;

Эрмек Эрматов (в некоторых СМИ сообщается, что он водитель Темирлана Султанбекова);

Дамир Мусакеев (бывший начальник Девятой службы ГКНБ и зампред спецслужб, начальник госохраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева);

Кадыр Атамбаев (сын Алмазбека Атамбаева);

Урмат Аскарбеков (бизнесмен Урмат Барыктабасов);

Кубанычбек Кадыров (бывший депутат парламента);

А. у. Э., 1993 года рождения;

К.Н., 1993 года рождения;

Ш.Т., 1986 года рождения.

Информации о том, кем являются последние трое задержанных, пока нет.

У всех задержанных в материалах дела фигурируют статьи 36 «Приготовление к преступлению» и 41 «Виды соучастников». По типу преступления указываются две статьи: 278 «Организация массовых беспорядков» (семь человек) и 326 «Насильственный захват власти» (три человека).

Напомним, 22 ноября произошли массовые задержания. МВД сообщило, что пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Задержаны политические деятели, экс-депутаты, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.