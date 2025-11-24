Все подозреваемые в подготовке массовых беспорядков водворены в СИЗО

Ранее задержанные МВД лица по подозрению в подготовке массовых беспорядков после выборов в Жогорку Кенеш водворены в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Всего правоохранительное ведомство сообщало о задержании 10 человек. Все они постановлением суда заключены под стражу до 17 января 2026 года:
- Темирлан Султанбеков;
- бывший депутат ЖК Шайлообек Атазов;
- Эрмек Эрматов (в некоторых СМИ сообщается, что он водитель Темирлана Султанбекова);
- Дамир Мусакеев (бывший начальник Девятой службы ГКНБ и зампред спецслужб, начальник госохраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева);
- Кадыр Атамбаев (сын Алмазбека Атамбаева);
- Урмат Аскарбеков (бизнесмен Урмат Барыктабасов);
- Кубанычбек Кадыров (бывший депутат парламента);
- А. у. Э., 1993 года рождения;
- К.Н., 1993 года рождения;
- Ш.Т., 1986 года рождения.
Информации о том, кем являются последние трое задержанных, пока нет.
У всех задержанных в материалах дела фигурируют статьи 36 «Приготовление к преступлению» и 41 «Виды соучастников». По типу преступления указываются две статьи: 278 «Организация массовых беспорядков» (семь человек) и 326 «Насильственный захват власти» (три человека).
Напомним, 22 ноября произошли массовые задержания. МВД сообщило, что пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Задержаны политические деятели, экс-депутаты, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.