12:20
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Происшествия

Все подозреваемые в подготовке массовых беспорядков водворены в СИЗО

Ранее задержанные МВД лица по подозрению в подготовке массовых беспорядков после выборов в Жогорку Кенеш водворены в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Всего правоохранительное ведомство сообщало о задержании 10 человек. Все они постановлением суда заключены под стражу до 17 января 2026 года:

  • Темирлан Султанбеков;
  • бывший депутат ЖК Шайлообек Атазов;
  • Эрмек Эрматов (в некоторых СМИ сообщается, что он водитель Темирлана Султанбекова);
  • Дамир Мусакеев (бывший начальник Девятой службы ГКНБ и зампред спецслужб, начальник госохраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева);
  • Кадыр Атамбаев (сын Алмазбека Атамбаева);
  • Урмат Аскарбеков (бизнесмен Урмат Барыктабасов);
  • Кубанычбек Кадыров (бывший депутат парламента);
  • А. у. Э., 1993 года рождения;
  • К.Н., 1993 года рождения;
  • Ш.Т., 1986 года рождения.

Информации о том, кем являются последние трое задержанных, пока нет. 

У всех задержанных в материалах дела фигурируют статьи 36 «Приготовление к преступлению» и 41 «Виды соучастников». По типу преступления указываются две статьи: 278 «Организация массовых беспорядков» (семь человек) и 326 «Насильственный захват власти» (три человека).

Напомним, 22 ноября произошли массовые задержания. МВД сообщило, что пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Задержаны политические деятели, экс-депутаты, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352009/
просмотров: 980
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о беспорядках. Под арест отправлены сын бывшего президента и экс-депутаты
Дело о беспорядках. Суд постановил отправить под арест троих фигурантов
Массовые беспорядки после парламентских выборов: задержан Урмат Барыктабасов
Мошенники под видом вице-мэра и ГКНБ выманили у бишкекчанина 5,5 миллиона сомов
Подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам задержали в Кыргызстане
Замглавы МВД Кыргызстана встретился с китайским бизнес-сообществом
Более 10 тысяч милиционеров выйдут на усиленное дежурство в дни выборов
Меры безопасности на перевалах усилила служба охраны МВД Кыргызстана
В Бишкеке продолжаются рейды «Антикино»
«Развели» на 7,5 миллиона сомов. В Бишкеке задержали кибермошенников
Популярные новости
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
В&nbsp;Казахстане блогер Аслан Толегенов осужден за&nbsp;разжигание розни В Казахстане блогер Аслан Толегенов осужден за разжигание розни
Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой
За&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам задержан Темирлан Султанбеков За призывы к массовым беспорядкам задержан Темирлан Султанбеков
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
12:19
Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику Meta скрыла собственное исследование о негативном влиян...
12:12
До 15 декабря от граждан Кыргызстана принимают заявки на поступление в вузы РФ
12:05
Вырвали из контекста. Глава Минздрава уточнил момент по закрытию аптек
12:00
Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР
11:55
В природном парке «Ала-Арча» установили экокормушки для птиц