Происшествия

Дело о беспорядках. Под арест отправлены сын бывшего президента и экс-депутаты

В Первомайском районном суде Бишкека накануне рассматривалось ходатайство следствия об изменении меры пресечения группе подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках.

Сначала суд удовлетворил прошение следствия и вынес решение об аресте Темирлана Султанбекова, Эрмека Эрматова и Урмата Аскарбекова (Урмат Барыктабасов поменял свою фамилию). Их водворили в СИЗО до 17 января.

Решением суда под стражу до 17 января также заключили Кадырбека Атамбаева, Шайлообека Атазова и Кубанычбека Кадырова.

Сын бывшего президента страны сообщил о переквалифицикации обвинения на более тяжкое. Теперь ему вменяют попытку насильственного свержения власти.

Ранее МВД сообщило, что пресечена деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. По версии следствия, в состав группы входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.

«Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга, далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможный захват административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351966/
просмотров: 905
