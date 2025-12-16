Экс-депутат Шайлообек Атазов сообщил о давлении после задержания

Бывший депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов заявил о нарушении своих прав после задержания и этапирования в следственные изоляторы. Об этом говорится в его письме, переданном через адвоката.

По словам Шайлообека Атазова, утром 22 ноября сотрудники спецподразделений пришли к нему домой, провели обыск и доставили его в Министерство внутренних дел. В тот же день бывшего нардепа поместили в ИВС, где, как утверждается, он провел 12 дней.

В письме говорится, что в период нахождения в изоляторе его здоровью причинен вред и к нему применяли жестокое обращение. 3 декабря Шайлообека Атазова перевели в СИЗО-1, где он содержится в камере вместе с 20 другими заключенными. Он отмечает, что там холодно и сыро, многие содержатся с признаками заболеваний, а также заявляет об ограничении своих конституционных прав.

По версии следственных органов, экс-депутату вменяется подготовка массовых беспорядков после завершения парламентских выборов 30 ноября. Сам Шайлообек Атазов отвергает обвинения, называя их «ложными и организованными политически мотивированными лицами».

«Я всегда служил своему народу, государству и кыргызскому спорту. Ни с кем не обсуждал вопросы дестабилизации ситуации в стране. Я не боюсь предъявленных обвинений, потому что чист перед богом и народом», — говорится в его обращении.

Отмечается, что информация изложена со слов самого Шайлообека Атазова и передана через его адвоката. Напомним, что бывший парламентарий задержан в ноябре вместе с соратниками по подозрению в подготовке массовых беспорядков в республике.