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Общество

В Бишкеке начнут лечить можжевельники

В Бишкеке начнут лечить можжевельники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» совместно с одним из ведущих энтомологов Национальной академии наук Иваном Хегаем провели плановую проверку столичных можжевельников.

«К сожалению, количество страдающих от паразитов деревьев не уступает количеству здоровых. В ходе мероприятия обнаружены можжевельниковая тля и короед», — сказали в мэрии.

На следующей неделе столичные озеленители начнут лечение можжевельников согласно рекомендациям энтомологов.

Отметим, что ранее в Бишкеке также начали лечить дубы от минирующего пилильщика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194301/
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