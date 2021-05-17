ГРС восстановила документы девочке, пострадавшей во время конфликта на границе

ГРС восстановила свидетельство о рождении пятилетней Айжаз Мурзаевой, пострадавшей во время приграничного конфликта в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, семья Мурзаевых проживает в селе Интернационал Лейлекского района Баткенской области. Документ девочки был испорчен во время приграничного конфликта.

«29 апреля Айжаз с другими ребятишками играла на улице. Боевые действия таджикской стороны семью Мурзаевых застали врасплох. Семье пришлось бежать с места событий. Они перебрались в Сулюкту к родственникам. Айжаз стала жаловаться на боли в ушах. После первичного осмотра девочку и маму отправили в Бишкек», — говорится в сообщении.

Сейчас Айжаз проходит лечение в Национальном центре охраны материнства и детства. После ей предстоит еще курс реабилитации, так как девочка из-за шока частично потеряла слух. Врачи констатируют, что сейчас слух восстанавливается.