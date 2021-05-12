09:51
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Общество

Третья волна COVID-19. Жители каких стран могут прилететь в Кыргызстан

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» рассказали 24.kg, жители каких государств могут прилететь в Кыргызстан и в какие страны кыргызстанцы могут отправиться в период третьей волны COVID-19.

По словам пресс-секретаря ОАО «МАМ» Алии Курбановой, на сегодня ограничений для въезда граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызстан авиасообщением, нет.

«Самое главное — иностранным гражданам необходимо иметь при себе документы для пересечения границы — паспорт и визу, если он гражданин страны, которая не входит в перечень государств с безвизовым режимом в КР», — сказала она.

При этом наличие ПЦР-теста на COVID-19 не больше 72 часов остается обязательным условием для въезда в страну и для граждан Кыргызстана, и для иностранцев.

В свою очередь из Кыргызстана сейчас можно прямым рейсом вылететь по пяти направлениям — это Казахстан (Алматы), Узбекистан (Ташкент), Россия (Москва), Турция (Стамбул) и ОАЭ (Дубай).

«Что касается других городов России, то туда граждане Кыргызстана могут долететь только чартерными рейсами при обязательном условии — наличие приложения «Путешествуй без COVID-19». А в другие страны кыргызстанцы могут полететь транзитом через Стамбул и Алматы», — заключила Алия Курбанова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193692/
просмотров: 925
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров рассказал турецкому каналу об эффективности аконита при COVID-19
Коррупция в аэропорту. Омбудсмен просит отпустить Ксению Барабаш
COVID-19. Временный запрет на пятничные намазы в мечетях введен в Бишкеке
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова закрылся на карантин
Коррупция в аэропорту. Мама Ксении Барабаш просит президента отпустить ее
Коррупция в аэропорту. Представителя турецкой компании водворили в СИЗО-1
Коррупция в аэропорту. В Бишкеке задержана представитель турецкой компании
COVID-19. ТЦ «Азия Молл» оштрафован на 13 тысяч сомов
В аэропорту «Манас» опровергли информацию о передаче ОАО во внешнее управление
Третья волна COVID-19. В аэропорту «Манас» ввели ограничительные меры
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал &laquo;Кумтор&raquo; на&nbsp;более чем 261 миллиард сомов Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Бизнес
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
12 мая, среда
09:48
Ругань и агрессия. Сопровождающих фуры из Таджикистана милиционеров накажут Ругань и агрессия. Сопровождающих фуры из Таджикистана...
09:45
Горожанка просит решить проблему с подтоплением тротуаров в Киркомстроме
09:34
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 мая
09:22
Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
09:02
Третья волна COVID-19. Жители каких стран могут прилететь в Кыргызстан