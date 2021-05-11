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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

У здания ЦИК снова митинг. Требуют отменить итоги выборов

В столице возле здания ЦИК проходит митинг не согласных с итогами выборов в местные кенеши в Бишкеке и Оше.

На акцию протеста вышли представители Партии коммунистов Кыргызстана и политобъединения «Уулу-Журт». Всего около 20 человек. Они держат плакаты с надписями: «ЦИК, будь с народом», «Мы не согласны с итогами грязных выборов!»

Ранее о своем несогласии с итогами выборов и намерении выйти на митинг заявили представители девяти политических партий.

Протестующие требуют от Центризбиркома принять правильное решение и отменить результаты местных выборов.

Ранее, напомним, лидер партии «Ак Бата» экс-мэр столицы Нариман Тюлеев заявил о массовых нарушениях со стороны партии «Эмгек» и потребовал назначить перевыборы. С таким же требованием обратились в ТИК еще четыре партии.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности, экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193653/
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