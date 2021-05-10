Жителей приграничных сел в Баткене осмотрят медики мобильной клиники

Сотрудники мобильной клиники проводят медосмотр на местах жителей приграничных сел Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, мобильная клиника 1 мая прибыла в Баткенский район для проведения на местах медицинского осмотра и при необходимости оказания первичной медико-санитарной помощи жителям приграничных сел, пострадавшим в ходе вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской границе.

Специалисты мобильной клиники в составе терапевта, акушера-гинеколога и лаборанта провели медицинский осмотр в Баткене всем эвакуированным жителям приганичных сел и продолжают свою работу в селе Актатыр.

На 8 мая 2020 года всего обследовано около 400 граждан.

Отмечается, что мобильная клиника на базе КамАЗ доставлена в Баткенскую область в 2019 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 начала функционировать с октября 2020-го и проводит УЗИ, кольпоскопию, экспресс-тест на гепатит В, С, ВИЧ-инфекцию и сифилис.